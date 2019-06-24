Экс-игрок "Спартака" возвращается в Нидерланды

Несмотря на многочисленные "заигрывания" с бывшей командой, Квинси Промес решил продолжить карьеру на родине.

Голландский футболист Квинси Промес покинет "Севилью" и перейдёт в "Аякс". По данным издания De Telegraaf, игрок уже подписал пятилетний контракт с амстердамским клубом. При этом Промес отказался от предложений ряда европейских клубов.

В последнее время Промес регулярно говорил о том, что в "Севилье" чувствует себя не как дома и готов к смене команды. При этом голландец не раз на русском комментировал слухи о возможном возвращении в московский "Спартак", давая понять, что сам не против такого развития событий.

В минувшем сезоне Ла Лиги Промес провёл 33 матча, в которых забил два гола и сделал четыре результативные передачи. До "Спартака" и "Севильи" Промес выступал в чемпионате Голландии за "Твенте".