УЕФА не накажет грузинских футболистов за антироссийские майки

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Фото © Instagram/locomotivetbilisi

В Союзе европейских футбольных ассоциаций отметили, что этот вопрос находится вне их компетенций.

Акция протеста грузинских футболистов, которые вышли на матчи в майках с антироссийскими лозунгами, останется без внимания УЕФА. Как сообщает "Говорит Москва", в организации пояснили, что этот вопрос находится в юрисдикции федерации футбола Грузии.

Напомним, спортсмены клубов "Торпедо" (Кутаиси), "Локомотив" (Тбилиси) и "Рустави" (Рустави) решили выразить своё отношение к политике Москвы.

В частности, футболисты кутаисского "Торпедо" вышли на поле в городе Цхалтубо в чёрных майках, надписи на которых гласили, что Россия якобы оккупировала часть Грузии. Остальные два клуба играли в белых футболках с антироссийскими лозунгами на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси.

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