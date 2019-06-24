УЕФА не накажет грузинских футболистов за антироссийские майки

Акция протеста грузинских футболистов, которые вышли на матчи в майках с антироссийскими лозунгами, останется без внимания УЕФА. Как сообщает "Говорит Москва", в организации пояснили, что этот вопрос находится в юрисдикции федерации футбола Грузии.
Напомним, спортсмены клубов "Торпедо" (Кутаиси), "Локомотив" (Тбилиси) и "Рустави" (Рустави) решили выразить своё отношение к политике Москвы.
В частности, футболисты кутаисского "Торпедо" вышли на поле в городе Цхалтубо в чёрных майках, надписи на которых гласили, что Россия якобы оккупировала часть Грузии. Остальные два клуба играли в белых футболках с антироссийскими лозунгами на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси.