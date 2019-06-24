Денис Глушаков опубликовал в Сети табличку с надписью "Ищу работу"

32-летний полузащитник пока не нашёл себе новый клуб после ухода из московского "Спартака".

Денис Глушаков, который в настоящее время является свободным агентом, иронизирует над своим положением. Футболист в "Инстаграме" запостил табличку с надписью "Ищу работу".

После того как футболист объявил об уходе из "Спартака", слухи связывали его с "Ростовом", "Сочи" и другими клубами, однако пока игроку не удалось ни с кем договориться.

Подписчики в "Инстаграме" предлагают футболисту, помимо прочего, вернуться в "Спартак", намекая на недавнее резонансное решение Леонида Федуна отдать клуб фанатам.

"Скатертью дорога!" Реакция фанатов на уход Глушакова из "Спартака"