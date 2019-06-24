Кириленко: У США сильнейшая сборная, но её реально обыграть

Президент российской Федерации баскетбола дал свой прогноз на грядущий чемпионат мира.

С 31 августа по 15 сентября в Китае пройдёт чемпионат мира по баскетболу. Президент РФБ Андрей Кириленко считает, что у сборной России есть реальные шансы побороться как минимум за выход в полуфинал этого турнира.

— Впервые с 2010 года мужская сборная России сыграет на чемпионате мира. Перед Евробаскетом-2017 я говорил, что нам по силам пробиться в полуфинал. Надо мной все смеялось. Что в итоге? Пробились! Сейчас скажу то же самое: по потенциалу команда России вполне способна быть в четвёрке лучших. Это не значит, что будет. Возможно, мы из группы не выйдем. Но всё-таки состав и уровень сборной позволяют рассчитывать на такой результат, — цитирует Кириленко "Советский спорт".

При этом сборной России, по мнению экс-игрока НБА, вполне по силам обыграть мощную американскую команду.

— Команду США реально обыграть. Да, надо признать: это сильнейшая сборная. И если разделить все шансы на участников турнира, то у американцев 90 процентов на золото. А остальные 10 можно разбить между пятью-шестью командами: Испанией, Францией, Литвой, Сербией, Россией наконец. Любая из них в один удачный день способна одолеть США. Вспомните ЧМ-2002 и ЧМ-2006. Вспомните Олимпиаду в Афинах. Вот вам примеры, когда били Дрим Тим. Так почему история не может повториться? — резюмировал Кириленко.

Соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Аргентины, Южной Кореи и Нигерии.