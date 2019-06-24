Бывший капитан "Спартака" перешёл в "Динамо"

Бело-голубые официально объявили о трансфере защитника "Ростова" Сергея Паршивлюка.

Московское "Динамо" объявило о подписании контракта с защитником Сергеем Паршивлюком. Последние два года он провёл в "Ростове", однако больше всего футболист известен по выступлениям за "Спартак", воспитанником которого он является. В своё время Сергей даже был капитаном красно-белых.

В ближайшее время Паршивлюк будет защищать бело-голубые цвета "Динамо". 30-летний игрок обороны подписал контракт на два года с возможностью продления ещё на один, сообщается на официальном сайте клуба.

Для "Динамо" это пятый трансфер по ходу летнего межсезонья.

Ранее другой экс-капитан "Спартака" — Денис Глушаков — опубликовал в сети табличку с надписью "Ищу работу". После ухода из стана красно-белых он никак не может найти себе новый клуб.