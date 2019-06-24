Футболисты украинского клуба поддержали антироссийскую акцию грузинских коллег

92

Фото © Facebook / ON FOOTBALL

Игроки клуба "Ворскла" сфотографировались с плакатом с надписью об оккупации страны.

Антироссийская акция, начавшаяся на матчах чемпионата Грузии по футболу, продолжилась в другой стране. Футболисты украинского клуба "Ворскла" поддержали коллег, опубликовав фото с плакатом, надпись на котором гласит: "20% моей страны оккупированы Россией". При этом лист бумаги с надписью держит грузинский игрок Андро Гиоргадзе.

<p>Фото © Facebook / O<a href="https://www.facebook.com/groups/onfootball.ua/?ref=nf_target&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCaAQ_wJoQovIABRT-le6828-qj7jbeSn7edpL5jXpW0HC-zNBJvub960RdiQq3XWsR2JlTZLr6CFfEQkNKrXoAg2YwC-gjUXKU3TaFnAVzoRuhIRrqKB4CXOyQeesKMv-G4E_5AE0NTkao3pOtFOqr0hw3kmJsLGTnpXKkYHiY-cdawo8e22W5FCGD-VrD02BV4FVwB5o5oVw&__tn__=C-R" target="_blank">N FOOTBALL</a></p>

Ранее спортсмены грузинских клубов "Торпедо" (Кутаиси), "Локомотив" (Тбилиси) и "Рустави" (Рустави) решили аналогичным образом выразить своё отношение к политике Москвы.

В частности, футболисты кутаисского "Торпедо" вышли на поле в городе Цхалтубо в чёрных майках, надписи на которых гласили, что Россия якобы оккупировала часть Грузии. Остальные два клуба играли в белых футболках с антироссийскими лозунгами на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси.

В УЕФА отметили, что не будут применять никаких санкций к спортсменам, так как не обладают нужными полномочиями.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×