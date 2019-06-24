Футболисты украинского клуба поддержали антироссийскую акцию грузинских коллег

Антироссийская акция, начавшаяся на матчах чемпионата Грузии по футболу, продолжилась в другой стране. Футболисты украинского клуба "Ворскла" поддержали коллег, опубликовав фото с плакатом, надпись на котором гласит: "20% моей страны оккупированы Россией". При этом лист бумаги с надписью держит грузинский игрок Андро Гиоргадзе.
Ранее спортсмены грузинских клубов "Торпедо" (Кутаиси), "Локомотив" (Тбилиси) и "Рустави" (Рустави) решили аналогичным образом выразить своё отношение к политике Москвы.
В частности, футболисты кутаисского "Торпедо" вышли на поле в городе Цхалтубо в чёрных майках, надписи на которых гласили, что Россия якобы оккупировала часть Грузии. Остальные два клуба играли в белых футболках с антироссийскими лозунгами на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси.
В УЕФА отметили, что не будут применять никаких санкций к спортсменам, так как не обладают нужными полномочиями.