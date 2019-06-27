"Я вообще не даю интервью". Лайф нашёл чемпиона мира по хоккею под Тверью

Защитник Александр Кутузов играет в хоккей на высоком уровне уже больше 15 лет. Среди его достижений ни много ни мало победа на чемпионате мира 2014 года. Однако найти в Сети хоть сколько-нибудь расширенное интервью Кутузова практически нереально. Всё дело в том, что хоккеист их просто-напросто не даёт. Однако Лайфу удалось найти и разговорить Кутузова в небольшом городишке под Тверью. О том, что он делает в Калязине, о переходе в "Спартак" и образе жизни закрытого от СМИ хоккеиста — в материале Лайфа.

Мы встретили 33-летнего защитника московского "Спартака" в Тверской области, где хоккеист вместе с сыном был на детских хоккейных сборах. Александр уже долгое время не даёт интервью, но для Лайфа чемпион мира 2014 года сделал исключение.

— Александр, чем занимаешься в Калязине в 170 км от Москвы? (Калязин — провинциальный город в Тверской области. — Прим. Лайфа).

— Я сам живу в Твери, у меня там дом. Сюда приехал с сыном на летние хоккейные сборы. Ребята из Ярославля и Москвы проводят тут двухнедельные занятия и пригласили нас.

— Сын занимается в ярославской школе хоккея?

— Да, занимался в ярославской, но сейчас, скорее всего, переедет со мной в Москву, в "Спартак".

— Как его успехи в хоккее?

— Ему 10 лет. Вроде нравится заниматься хоккеем. Но я на него не давлю. Не стараюсь из него сделать профессионального хоккеиста. Пусть сам решает, кем хочет стать. А для общего физического развития это самое то.

— В Калязине впервые?

— В самом городе в первый раз. Симпатичный городок. Я очень люблю рыбалку, поэтому сразу смотрю на речки, а тут город стоит на берегу Волги, мне это больше всего нравится. Посмотрел затопленную историческую часть Калязина. Местные жители рассказали про неё, как всё произошло. Мы на лодке съездили к затонувшей церкви, что стоит посреди Волги, покупались там. Очень интересно.

— Ты говоришь, любишь рыбалку. Много наловил рыбы?

— Не удалось ещё порыбачить. Сейчас тренируемся с сыном, пока этим занимаюсь. Плюс ещё очень сильная жара стоит, которая мешает этому делу. (Улыбается).

— Как отпуск провёл? Набрался сил перед новым сезоном?

— Отдохнул хорошо. Больше времени с сыном провожу. Съездили на детские турниры, потом вместе отдохнули в Турции. Сейчас вот здесь на сборах занимаемся. Дома почти не бывал.

— Индивидуально уже тренируешься или ещё всё же отдыхаешь?

— Сейчас я совмещаю отдых с работой. Каждый день выхожу на лёд вместе с ребятами. В Калязине неделю проведу, далее приеду домой в Тверь и там продолжу занятия. Это основная база моя. (Улыбается). Потом в Москву, где уже и начнётся основная подготовка к сезону.

Александр Кутузов с сыном pic.twitter.com/BQ7qthLAqD — Сергей Расто (@rasto1023) 25 июня 2019 г.

— Чем обусловлено твое решение приехать тренироваться в Калязин? В Твери же есть, где покататься и позаниматься?

— Да, есть. Просто на сборы в Калязин хорошие ребята приезжают тренироваться. У них продуктивные сборы здесь проходят. Можно полностью сосредоточиться на тренировочном процессе. Ничего не отвлекает от работы. Здесь созданы все условия. Плюс это не далеко от Твери. Поэтому решили сюда поехать. В Твери у нас таких сборов нет, никто не проводит.

— Что включают в себя эти сборы? Как они проходят?

— Ребята занимаются ежедневно. Четыре тренировки в день: два раза на льду и столько же занятий на земле.

— Как прошли твои два года в Ярославле?

— Ярославль — хороший город, который живёт хоккеем. У нас была отличная молодая команда. На современной базе для хоккеистов были созданы все условия. С "Локомотивом" мы могли и большего достичь, особенно во втором сезоне. Многое, к сожалению, у нас не получилось.

— Твой уход из "Локомотива" связан с уходом главного тренера Дмитрия Квартальнова в "Ак Барс"?

— Сложно сказать. Мы не созванивались с Квартальновым. Мой уход из "Локомотива" — это решение руководства ярославского клуба. Они сделали так, как посчитали нужным.

— Как выпал вариант со "Спартаком"?

— "Спартак" связался с моим агентом. Решили всё быстро.

— Со своим новым наставником Олегом Знарком уже удалось пообщаться?

— Да, один раз мы созвонились с ним, поговорили коротко. А продуктивно пообщаемся уже в июле на сборах.

— Ты под руководством Знарка в 2014 году стал чемпионом мира. Чего ждёшь от совместной работы с этим специалистом?

— Мне очень понравилось работать с Олегом Валерьевичем. Он эмоциональный, позитивный тренер. Всегда умеет настроить коллектив. Также нравится, что у него всегда сплочённая команда. Нет никаких разногласий. А если они и возникают, то быстро решаются. Его возвращение на тренерский мостик — большой плюс для КХЛ.

— Когда присоединишься к "Спартаку"?

— Четвёртого июля. Мы приедем, адаптируемся, покатаемся, индивидуально познакомимся. А основная подготовка начнётся с медосмотра 12–13 июля. Тогда уже и задачи на сезон будут поставлены.