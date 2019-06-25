Форвард "Локомотива" выбыл на полгода из-за травмы в сборной Перу

Точные сроки восстановления нападающего "железнодорожников" станут известны, когда он вернётся в расположение клуба.

Футболист московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан получил серьёзную травму на Кубке Америки, который проходит в Бразилии. Форвард сборной Перу досрочно покинул турнир и отправился в клинику в Риме. Уже известно, что 34-летний игрок останется без футбола примерно на полгода, однако точный характер его повреждения ещё предстоит установить.

— Пока информация уточняется, но травма серьёзная. Диагноз сказать не могу, даже рабочий, но всё серьёзно. Сроки восстановления — в районе шести месяцев. Но есть ещё много вопросов — мы не можем точно сказать, потому что у нас нет снимков, — цитирует ТАСС врача "Локомотива" Никиту Карлицкого.

Фарфан сыграл на Кубке Америки три матча, в которых забил один гол и сделал результативную передачу. Его команда вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет со сборной Уругвая.