Памела Андерсон рассказала, почему бросила чемпиона мира по футболу

По словам актрисы, спортсмен регулярно её обманывал и изменял, причём не с одной женщиной.

На чемпионате мира по футболу в России одним из героев сборной Франции стал защитник Адиль Рами. Причём ему для этого даже не нужно было выходить на поле: достаточно было того, что на трибунах за него переживает Памела Андерсон. Вскоре после мундиаля Адиль сделал Памеле предложение, но она отказалась, и вскоре пара рассталась. По словам Андерсон, это случилось из-за регулярных измен Рами.

— Это трудно принять. Последние два года моей жизни были одной большой ложью. Меня обманули, заставили поверить в "большую любовь". Он жил двойной жизнью и всех обманывал. Как это возможно — контролировать ум и сердце сразу двух женщин? Уверена, что были и другие. Он монстр.

Я рада, что поговорила с его бывшей. Господи, её он тоже обманывал. Она также находится в шоке, ей очень грустно. Теперь я уеду из Франции. Он перепробовал всё, присылал мне цветы, но я их не приняла. Он приходил к отелю, где я живу, но охрана его не пропустила. У меня есть телохранитель, потому что он пугает меня. Он много раз делал мне больно и много раз угрожал, — призналась Андерсон.

— Он не должен быть лицом тех, кто защищает женщин от домашнего насилия. Он стал им только затем, чтобы улучшить свой имидж. Он не уважает ни одну женщину, кроме своей матери. Но и ей он тоже врал, все они лгут. Это очень больно, мне очень грустно.

Я пыталась уйти от него десять раз. И каждый раз он преследовал меня и говорил, что умрёт без меня. Но он больше не сделает мне больно. Он хотел, чтобы мы переехали в Малибу. Я даже написала своему другу, который владеет командой из Лос-Анджелеса, чтобы он перешёл туда. Он попросил меня об этом, — продолжила 51-летняя актриса и модель.

Роман Рами и Андерсон начался в 2017 году. У 33-летнего футболиста есть двое детей от французской модели Сидони Бьемон.