Суарес потребовал назначить пенальти за игру вратаря рукой

Футболист сборной Уругвая забыл, что голкиперу разрешено играть руками в собственной штрафной.

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес оконфузился во время матча Кубка Америки против команды Чили. Форвард "Барселоны" обыграл вратаря команды-соперника и попытался отправить мяч в сторону ворот, но голкипер отбил его на угловой. После этого Суарес начал сигнализировать арбитру о нарушении правил, требуя назначить пенальти.

Luis Suarez appealing for a penalty because the GOALKEEPER handled it in the box is the most Luis Suarez thing ever pic.twitter.com/NntIjnQtFb — The Anfield Wrap (@TheAnfieldWrap) 25 июня 2019 г.

Однако уругваец быстро осознал свою ошибку: его претензии были бы уместны, если бы рукой сыграл полевой игрок, а вратарю как раз таки разрешено трогать мяч руками в своей штрафной.

Уругвайцы в итоге победили Чили со счётом 1:0 благодаря голу Эдинсона Кавани. В четвертьфинале турнира небесно-голубые встретятся с командой Перу.