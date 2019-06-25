Суарес потребовал назначить пенальти за игру вратаря рукой

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Футболист сборной Уругвая забыл, что голкиперу разрешено играть руками в собственной штрафной.

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес оконфузился во время матча Кубка Америки против команды Чили. Форвард "Барселоны" обыграл вратаря команды-соперника и попытался отправить мяч в сторону ворот, но голкипер отбил его на угловой. После этого Суарес начал сигнализировать арбитру о нарушении правил, требуя назначить пенальти.

Однако уругваец быстро осознал свою ошибку: его претензии были бы уместны, если бы рукой сыграл полевой игрок, а вратарю как раз таки разрешено трогать мяч руками в своей штрафной.

Уругвайцы в итоге победили Чили со счётом 1:0 благодаря голу Эдинсона Кавани. В четвертьфинале турнира небесно-голубые встретятся с командой Перу.

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