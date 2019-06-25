Пьяный футболист "Севильи" устроил смертельное ДТП с молодожёнами

20-летний нападающий молодёжного состава испанской "Севильи" стал виновником смертельного ДТП. По данным Mundo Deportivo, Хоао Малек врезался в другое авто, в котором находилась пара молодожёнов, обручившаяся накануне.
По предварительным данным, спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль Малека при этом двигался с превышением скорости.
Video del momento del accidente que ocasionó el futbolista Joao Malek pic.twitter.com/BzXTfjb1x3— Pedro (@Pedro52338147) 24 июня 2019 г.
В минувшем сезоне Малек выступал за резервный состав "Севильи" в третьем дивизионе чемпионата Испании. Игроку грозит уголовная ответственность.