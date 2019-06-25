Пьяный футболист "Севильи" устроил смертельное ДТП с молодожёнами

272

После медицинского обследования 20-летнего игрока передали правоохранительным органам.

20-летний нападающий молодёжного состава испанской "Севильи" стал виновником смертельного ДТП. По данным Mundo Deportivo, Хоао Малек врезался в другое авто, в котором находилась пара молодожёнов, обручившаяся накануне.

<p>Фото © <a href="https://www.mundodeportivo.com/futbol/20190624/463063321176/maleck-involucrado-en-un-accidente-con-dos-muertos-en-mexico.html" target="_blank">Mundo Deportivo</a></p>

По предварительным данным, спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль Малека при этом двигался с превышением скорости.

В минувшем сезоне Малек выступал за резервный состав "Севильи" в третьем дивизионе чемпионата Испании. Игроку грозит уголовная ответственность.

Экс-футболист "Реала" и "Севильи" погиб в ДТП

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×