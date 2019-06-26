Бывший защитник НХЛ и КХЛ стал десятым представителем отечественного хоккея в Зале славы.

Главный тренер ХК "Сочи" Сергей Зубов включён в Зал хоккейной славы в Торонто. Помимо Зубова в этом году в Зал хоккейной славы НХЛ были введены ещё пять человек. Это четырёхкратная олимпийская чемпионка Хейли Уикенхайзер, чехословацкий хоккеист Вацлав Недоманский, игрок "Монреаль Канадиенс" Ги Карбонно, генеральный менеджер "Питтсбург Пингвинз" Джим Рутерфорд и тренер Бостонского колледжа Джерри Йорк. Торжественная церемония состоится в ноябре этого года в Торонто.

Зубов стал десятым представителем отечественного хоккея в Зале славы. Ранее такого признания удостоились Анатолий Тарасов, Александр Якушев, Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Валерий Харламов, Игорь Ларионов, Павел Буре, Сергей Фёдоров и Сергей Макаров.

Сергей Зубов дважды выигрывал Кубок Стэнли в составе "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Даллас Старз". Также защитник в 1992 году стал олимпийским чемпионом в Альбервиле. Зубов является одним из самых результативных российских защитников в истории НХЛ.

С ноября 2015 года по 1 июня 2016 года специалист работал главным тренером СКА. На данный момент Зубов возглавляет ХК "Сочи". "Леопарды" под его руководством в прошлом регулярном чемпионате КХЛ заняли шестое место в Западной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина сочинцы в шести матчах серии уступили ярославскому "Локомотиву" — 2:4.