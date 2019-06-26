Буффон возвращается в "Ювентус"

41-летний голкипер принял решение о продолжении футбольной карьеры в главном клубе своей жизни.

Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон принял решение о возвращении в "Ювентус". Как сообщает журналист и инсайдер Джанлука Ди Марцио, голкипер согласен на роль дублёра Войцеха Щенсного. Нынешний второй вратарь "Юве" Маттиа Перин, судя по всему, покинет клуб.

Агент чемпиона мира в составе сборной Италии Сильвано Мартина подтвердил факт переговоров с "Ювентусом", однако отметил, что они пока далеки от конкретики.

Буффон ушёл из "Ювентуса" год назад как свободный агент. Затем он присоединился к французскому ПСЖ, с которым выиграл чемпионат и Суперкубок Франции. Главная же мечта итальянца — победа в Лиге чемпионов — по-прежнему от него ускользает.