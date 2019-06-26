"Краснодар" представил игрока сборной Нидерландов

Полузащитник Тонни Вилена будет выступать за клуб Сергея Галицкого под 52-м номером.

Около недели назад стало известно, что хавбек "Фейеноорда" Тонни Вилена отказал "Спартаку" и перешёл в "Краснодар". Сегодня его официально представили в качестве игрока "быков". Голландец взял себе 52-й номер.

Добро пожаловать, Тонни! 🤜🤛



Тонни Вилена прибыл в расположение «горожан» и сегодня проведет первую тренировку в составе своей новой команды 😉#ДоброПожаловать #Welcome pic.twitter.com/WlThvHq3w2 — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 26 июня 2019 г.

Вилена сегодня проведёт первую тренировку с новой командой. А уже завтра полузащитник сможет впервые выйти на поле в составе краснодарцев в поединке против ЦСКА на Кубке "Париматч Премьер".

Вилена в прошлом сезоне провёл за "Фейеноорд" 33 матча в чемпионате Голландии, в которых забил шесть голов и сделал семь результативных передач.

В активе игрока — 15 матчей за сборную Нидерландов.