Старт перед стартом. Топ-клубы разыграют новый кубок в Австрии

До старта чемпионата России по футболу остаётся чуть больше двух недель. Пока "Зенит" и "Локомотив" готовятся разыграть суперкубок страны, другие топ-клубы будут бороться за второй Кубок Матч Премьер. Лайф — о предсезонном турнире в Австрии с участием "Спартака", ЦСКА, "Краснодара" и "Ростова".

Что за турнир?

Кубок Париматч Премьер — это всё тот же Фонбет Кубок Матч Премьер, который уже разыгрывался в Катаре зимой, просто теперь сменилась букмекерская компания, спонсирующая его проведение. А главный организатор "Матч Премьер", телеканал о российском футболе, остался на месте.

Для удобства турнир можно называть просто Кубок Матч Премьер — чтобы не запутаться. Это предсезонный турнир для лучших команд РПЛ, который, судя по всему, уже становится традиционным. Неизменным остался и призовой фонд — 200 тысяч долларов. Победитель турнира получит 80 тысяч, вторая команда — 50 тысяч, третья — 40 тысяч, четвёртая — 30 тысяч.

Теперь в Австрии

Если местом проведения первого турнира была выбрана катарская Доха, то теперь им станет австрийская ярмарочная коммуна Пёллау.

Место проведения турнира выбирается, исходя из предпочтений большинства клубов о проведении предсезонных сборов. Зимой многие команды отправились в тёплый Катар. Сейчас же 11 из 16 коллективов РПЛ находятся в Австрии, поэтому именно там и проведут Кубок Матч Премьер.

Матчи будут проходить на стадионе "Шпортплац ТСВ Пёллау". Добраться туда на машине из Вены можно менее чем за два часа.

Новые участники

Состав участников турнира по сравнению с первым розыгрышем поменялся наполовину. Поскольку "Зенит" и "Локомотив" заняты подготовкой к матчу за Суперкубок России, их места в Кубке Матч Премьер заняли ЦСКА и "Краснодар", которые не играли в Катаре.

"Ростов" и триумфатор первого розыгрыша "Спартак" по-прежнему на месте.

Какой формат?

Турнир проводится в формате группового этапа. Все четыре команды сыграют каждая с каждой. Если матч заканчивается вничью, назначается серия пенальти. Её победитель получает два очка, проигравший — одно. Победа в основное время приносит традиционные три очка.

Если команды набирают одинаковое количество очков, то выше в таблице будет стоять та, у которой лучшая разница мячей. Личные встречи будут учитываться в последнюю очередь.

По ходу матча количество замен ограничено пятью. В перерыве никаких ограничений нет. Обратная замена возможна в случае травмы футболиста.

Чего ждать от турнира?

Главное преимущество предсезонного турнира — это возможность опробовать новичков. Об этом говорят и сами тренеры.

Эти игры будут очень полезными для новичков, которые уже пришли и ещё, надеюсь, добавятся в нашу команду. Новобранцы смогут перед стартом чемпионата почувствовать, что такое российский футбол, какие там скорости, каков уровень борьбы и жёсткости главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев Фото © Wikipedia

На данном этапе, вполне возможно, мы попробуем различные сочетания игроков и тактические модели, что даст нам необходимую пищу для размышлений наставник ЦСКА Виктор Гончаренко Фото © Wikipedia

Основные изменения в составах команд.

ЦСКА Пришли (конец аренды+выкуп прав): Влашич, Дивеев, Ткачёв, Гордюшенко, Хосонов. Ушли: Бекао, Эрнандес, Базелюк Фото: © twitter/ПФК ЦСКА Москва‏

"Краснодар" Пришли: Вилена, Кайо, Намли, Камболов. Ушли: Каборе, Перейра, Мамаев Фото: © twitter/FCKrasnodar

Расписание турнира