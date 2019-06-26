Старт перед стартом. Топ-клубы разыграют новый кубок в Австрии

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Фото © Shutterstock

До старта чемпионата России по футболу остаётся чуть больше двух недель. Пока "Зенит" и "Локомотив" готовятся разыграть суперкубок страны, другие топ-клубы будут бороться за второй Кубок Матч Премьер. Лайф — о предсезонном турнире в Австрии с участием "Спартака", ЦСКА, "Краснодара" и "Ростова".

Что за турнир?

<p>Фото © <a href="https://matchpremier.ru/" target="_blank">matchpremier.ru</a></p>

Кубок Париматч Премьер — это всё тот же Фонбет Кубок Матч Премьер, который уже разыгрывался в Катаре зимой, просто теперь сменилась букмекерская компания, спонсирующая его проведение. А главный организатор "Матч Премьер", телеканал о российском футболе, остался на месте.

Для удобства турнир можно называть просто Кубок Матч Премьер — чтобы не запутаться. Это предсезонный турнир для лучших команд РПЛ, который, судя по всему, уже становится традиционным. Неизменным остался и призовой фонд — 200 тысяч долларов. Победитель турнира получит 80 тысяч, вторая команда — 50 тысяч, третья — 40 тысяч, четвёртая — 30 тысяч.

Теперь в Австрии

<p>Фото © <a href="https://www.flickr.com/photos/retter_hotel_restaurant/40364189244" target="_blank">Flickr / RETTER Seminar Hotel Bio Restaurant</a></p>

Если местом проведения первого турнира была выбрана катарская Доха, то теперь им станет австрийская ярмарочная коммуна Пёллау.

Место проведения турнира выбирается, исходя из предпочтений большинства клубов о проведении предсезонных сборов. Зимой многие команды отправились в тёплый Катар. Сейчас же 11 из 16 коллективов РПЛ находятся в Австрии, поэтому именно там и проведут Кубок Матч Премьер.

Матчи будут проходить на стадионе "Шпортплац ТСВ Пёллау". Добраться туда на машине из Вены можно менее чем за два часа.

Новые участники

<p>Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia, © <a href="https://spartak.com/news/2019-03-16-georgiy_dzhikiya_snachala_ne_poveril_chto_mourinyu_priyekhal_v_balashikhu/" target="_blank"><ins>Spartak</ins></a></p>

Состав участников турнира по сравнению с первым розыгрышем поменялся наполовину. Поскольку "Зенит" и "Локомотив" заняты подготовкой к матчу за Суперкубок России, их места в Кубке Матч Премьер заняли ЦСКА и "Краснодар", которые не играли в Катаре.

"Ростов" и триумфатор первого розыгрыша "Спартак" по-прежнему на месте.

Какой формат?

Турнир проводится в формате группового этапа. Все четыре команды сыграют каждая с каждой. Если матч заканчивается вничью, назначается серия пенальти. Её победитель получает два очка, проигравший — одно. Победа в основное время приносит традиционные три очка.

Если команды набирают одинаковое количество очков, то выше в таблице будет стоять та, у которой лучшая разница мячей. Личные встречи будут учитываться в последнюю очередь.

По ходу матча количество замен ограничено пятью. В перерыве никаких ограничений нет. Обратная замена возможна в случае травмы футболиста.

Чего ждать от турнира?

Главное преимущество предсезонного турнира — это возможность опробовать новичков. Об этом говорят и сами тренеры.

Эти игры будут очень полезными для новичков, которые уже пришли и ещё, надеюсь, добавятся в нашу команду. Новобранцы смогут перед стартом чемпионата почувствовать, что такое российский футбол, какие там скорости, каков уровень борьбы и жёсткости

главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев

Фото © Wikipedia

На данном этапе, вполне возможно, мы попробуем различные сочетания игроков и тактические модели, что даст нам необходимую пищу для размышлений

наставник ЦСКА Виктор Гончаренко

Фото © Wikipedia

Основные изменения в составах команд.

"Спартак"

Пришли: Понсе, Бакаев, Ананидзе, Тимофеев.

Ушли: Комбаров, Глушаков, Боккетти

Фото: © twitter/FC Spartak Moscow‏

ЦСКА

Пришли (конец аренды+выкуп прав): Влашич, Дивеев, Ткачёв, Гордюшенко, Хосонов.

Ушли: Бекао, Эрнандес, Базелюк

Фото: © twitter/ПФК ЦСКА Москва‏

"Ростов"

Пришли: Чистяков, Саплинов.

Ушли: Паршивлюк, Абаев, Калачёв, Мевля, Новосельцев

Фото: © twitter/Football Club

"Краснодар"

Пришли: Вилена, Кайо, Намли, Камболов.

Ушли: Каборе, Перейра, Мамаев

Фото: © twitter/FCKrasnodar

Расписание турнира

  • 26 июня, 19:00. "Ростов" — "Спартак"
  • 27 июня, 19:00. "Краснодар" — ЦСКА
  • 30 июня, 14:00. "Краснодар" — "Ростов"
  • 30 июня, 19:00. "Спартак" — ЦСКА
  • 3 июля, 19:00. ЦСКА — "Ростов"
  • 4 июля, 19:00. "Спартак" — "Краснодар"

Автор:
Дмитрий Садылко
ДС
Дмитрий Садылко
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