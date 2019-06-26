Иногда они возвращаются. Али, Емельяненко и другие камбэки великих бойцов
Коллаж © LIFE. Фото © AP Photo / John Locher, Gregory Payan
Фёдор Емельяненко
21 июня 2012 года живая легенда смешанных единоборств из Старого Оскола Фёдор Емельяненко после мгновенной победы над ветераном ММА из Бразилии Педру Риззу объявил о своём уходе из спорта. Случилось это на глазах у президента России Владимира Путина и под возглас ринг-анонсера: "Фёдор, не уходи. Фёдор, не уходи". Но Последний император был непоколебим:
— Я принял окончательное решение. Это был мой последний бой. Я ухожу из спорта ради своей семьи, ради детей. С этого момента хочу больше времени уделять своим дочкам. На всё воля Божья. Я принял решение, но неизвестно, как Господь Бог распорядится дальнейшей судьбой, — сказал Фёдор.
Действительно, пути Господни неисповедимы — и спустя три с половиной года Фёдор вернулся…
Тайсон Фьюри
Непобеждённый британский боксёр из Манчестера по прозвищу Цыганский король объявил о своём уходе из профессионального спорта 3 октября 2016 года. Доводы Фьюри были более чем убедительны:
— Бокс — это самое печальное из того, в чём я когда-либо участвовал, просто куча г…а. Я величайший, и я завершил карьеру, так что [ругательство] счастливо, — заявил Фьюри.
Но, спустя… 2 часа 56 минут Тайсон передумал.
— Ха-ха-ха, думали, вы так легко избавитесь от Цыганского короля! Я тут надолго. Величайший просто показал вам, что такое СМИ. Ай-ай-ай, — глумился боксёр.
Фьюри официально ушёл из спорта менее чем на три часа, но за это время все ведущие мировые СМИ стали сожалеть о его "отставке", а болельщики вступать в дискуссии о "следе ирландца в истории бокса". Впрочем, изменчивое поведение импозантного боксёра можно было легко объяснить кокаином, которым в тот период "баловался" чемпион мира…
Флойд Мейвезер
Ещё одна звезда профессионального бокса, чемпион мира в четырёх весовых категориях Флойд Мейвезер также делал заявление об уходе из спорта, но спустя время фанаты спорта могли его вновь лицезреть на ринге. Впервые о своей отставке боец по прозвищам Красавчик и Деньги объявил 7 июня 2008 года, обратившись к болельщикам со словами:
— С тяжёлым сердцем вынужден сообщить, что принял решение уйти из бокса. Решение это далось очень нелегко, потому что бокс стал для меня всем ещё с детства. Но в последние несколько лет мне всё труднее становилось находить желание и получать радость от выступления, — сказал Флойд.
Но спустя год Флойд благополучно вернулся, продолжив штамповать победы одну за другой, превращаясь параллельно в самого высокооплачиваемого спортсмена в истории бокса. 12 сентября 2015 года Мейвезер провёл свой прощальный поединок, доведя рекорд до 49-0. Но и эта попытка уйти на пенсию оказалась недолгой. 26 августа 2017 года Красавчик вышел на один из самых неоднозначных поединков против экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора — человека, никогда ранее не боксировавшего по правилам бокса. Стоит признать, что ирландец смотрелся в бою довольно неплохо, продержавшись до десятого раунда.
Конор Макгрегор
Впервые ирландский Ноториус объявил об уходе из профессионального спорта в марте 2016 года, аккурат после поражения Нейту Диасу, оставив в своём твиттере пост со словами: "Хочу уйти молодым". Отставка Конора продлилась несколько месяцев, пока он наконец не согласился провести с Диасом реванш. В 2019 году Макгрегор вновь подумал о пенсии, отправив болельщикам следующее послание:
— Я решил завершить карьеру. Я желаю всем моим бывшим коллегам успехов и присоединяюсь к тем, кто уже рискнул завязать. "Пина колада" за мой счёт, друзья, — написал Конор.
Но спустя несколько недель позиция ирландца вновь изменилась. Несмотря на то, что он ещё официально не вернулся в клетку, Конор перебирает соперников, с которыми ему было бы интересно провести поединок. Естественно, в этом списке значится и его обидчик Хабиб Нурмагомедов.
Хабиб Нурмагомедов
Чемпион UFC в лёгком весе никогда открыто не заявлял, что вешает "перчатки на гвоздь", но был близок к завершению карьеры после победы над Конором Макгрегором осенью прошлого года. Как мы помним, сразу же после начала разбирательств о массовой потасовке между командами Орла и Ноториуса президент UFC Дана Уайт объявил о том, что все те бойцы, которые участвовали в массовых беспорядках на глазах у всего мира, будут пожизненно отстранены от выступлений в "восьмиугольнике". Ответ Хабиба не заставил себя ждать. Нурмагомедов выдвинул ультиматум, согласно которому в случае ухода членов его команды из UFC он и сам покинет организацию. Нетрудно догадаться, что ультиматум подействовал на босса промоушена: Орёл 7 сентября выступит в главном бою UFC 242 в Абу-Даби, где компанию ему составят Зубайра Тухугов и Ислам Махачев.
Также следует отметить, что мысли покинуть спорт стали посещать Хабиба ещё в 2015 году — после череды травм и сорванных больших поединков. Но бойцу в итоге (не без помощи наставлений отца-тренера Абдулманапа Нурмагомедова) удалось пройти это психологическое испытание и стать впоследствии чемпионом UFC!
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