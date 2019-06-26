Иногда они возвращаются. Али, Емельяненко и другие камбэки великих бойцов

Ровно сорок лет назад — 26 июня 1979 года — величайший боксёр в истории Мухаммед Али объявил о своём уходе из спорта. Оставить профессиональный бокс Али попытался после очень важной победы над Леоном Спинксом, позволившей ему в третий раз завоевать титул чемпиона мира. Но уход на пенсию оказался для Мухаммеда недолгим. 2 октября 1980 года гений бокса вернулся в ринг и провёл ещё два поединка, но обе встречи для Али сложились провально — автор бессмертного афоризма "Порхай как бабочка, жаль как пчела" дважды проиграл. Лайф предлагает вспомнить ещё пять случаев в истории ударных единоборств, когда бойцы объявляли о своём уходе, но всё же неизменно впоследствии возвращались…

Фёдор Емельяненко

21 июня 2012 года живая легенда смешанных единоборств из Старого Оскола Фёдор Емельяненко после мгновенной победы над ветераном ММА из Бразилии Педру Риззу объявил о своём уходе из спорта. Случилось это на глазах у президента России Владимира Путина и под возглас ринг-анонсера: "Фёдор, не уходи. Фёдор, не уходи". Но Последний император был непоколебим:

— Я принял окончательное решение. Это был мой последний бой. Я ухожу из спорта ради своей семьи, ради детей. С этого момента хочу больше времени уделять своим дочкам. На всё воля Божья. Я принял решение, но неизвестно, как Господь Бог распорядится дальнейшей судьбой, — сказал Фёдор.

Действительно, пути Господни неисповедимы — и спустя три с половиной года Фёдор вернулся…

Тайсон Фьюри

Непобеждённый британский боксёр из Манчестера по прозвищу Цыганский король объявил о своём уходе из профессионального спорта 3 октября 2016 года. Доводы Фьюри были более чем убедительны:

— Бокс — это самое печальное из того, в чём я когда-либо участвовал, просто куча г…а. Я величайший, и я завершил карьеру, так что [ругательство] счастливо, — заявил Фьюри.

Но, спустя… 2 часа 56 минут Тайсон передумал.

— Ха-ха-ха, думали, вы так легко избавитесь от Цыганского короля! Я тут надолго. Величайший просто показал вам, что такое СМИ. Ай-ай-ай, — глумился боксёр.

Фьюри официально ушёл из спорта менее чем на три часа, но за это время все ведущие мировые СМИ стали сожалеть о его "отставке", а болельщики вступать в дискуссии о "следе ирландца в истории бокса". Впрочем, изменчивое поведение импозантного боксёра можно было легко объяснить кокаином, которым в тот период "баловался" чемпион мира…

Флойд Мейвезер

Ещё одна звезда профессионального бокса, чемпион мира в четырёх весовых категориях Флойд Мейвезер также делал заявление об уходе из спорта, но спустя время фанаты спорта могли его вновь лицезреть на ринге. Впервые о своей отставке боец по прозвищам Красавчик и Деньги объявил 7 июня 2008 года, обратившись к болельщикам со словами:

— С тяжёлым сердцем вынужден сообщить, что принял решение уйти из бокса. Решение это далось очень нелегко, потому что бокс стал для меня всем ещё с детства. Но в последние несколько лет мне всё труднее становилось находить желание и получать радость от выступления, — сказал Флойд.

Но спустя год Флойд благополучно вернулся, продолжив штамповать победы одну за другой, превращаясь параллельно в самого высокооплачиваемого спортсмена в истории бокса. 12 сентября 2015 года Мейвезер провёл свой прощальный поединок, доведя рекорд до 49-0. Но и эта попытка уйти на пенсию оказалась недолгой. 26 августа 2017 года Красавчик вышел на один из самых неоднозначных поединков против экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора — человека, никогда ранее не боксировавшего по правилам бокса. Стоит признать, что ирландец смотрелся в бою довольно неплохо, продержавшись до десятого раунда.

Конор Макгрегор

Впервые ирландский Ноториус объявил об уходе из профессионального спорта в марте 2016 года, аккурат после поражения Нейту Диасу, оставив в своём твиттере пост со словами: "Хочу уйти молодым". Отставка Конора продлилась несколько месяцев, пока он наконец не согласился провести с Диасом реванш. В 2019 году Макгрегор вновь подумал о пенсии, отправив болельщикам следующее послание:

— Я решил завершить карьеру. Я желаю всем моим бывшим коллегам успехов и присоединяюсь к тем, кто уже рискнул завязать. "Пина колада" за мой счёт, друзья, — написал Конор.

Но спустя несколько недель позиция ирландца вновь изменилась. Несмотря на то, что он ещё официально не вернулся в клетку, Конор перебирает соперников, с которыми ему было бы интересно провести поединок. Естественно, в этом списке значится и его обидчик Хабиб Нурмагомедов.

Хабиб Нурмагомедов

Чемпион UFC в лёгком весе никогда открыто не заявлял, что вешает "перчатки на гвоздь", но был близок к завершению карьеры после победы над Конором Макгрегором осенью прошлого года. Как мы помним, сразу же после начала разбирательств о массовой потасовке между командами Орла и Ноториуса президент UFC Дана Уайт объявил о том, что все те бойцы, которые участвовали в массовых беспорядках на глазах у всего мира, будут пожизненно отстранены от выступлений в "восьмиугольнике". Ответ Хабиба не заставил себя ждать. Нурмагомедов выдвинул ультиматум, согласно которому в случае ухода членов его команды из UFC он и сам покинет организацию. Нетрудно догадаться, что ультиматум подействовал на босса промоушена: Орёл 7 сентября выступит в главном бою UFC 242 в Абу-Даби, где компанию ему составят Зубайра Тухугов и Ислам Махачев.

Также следует отметить, что мысли покинуть спорт стали посещать Хабиба ещё в 2015 году — после череды травм и сорванных больших поединков. Но бойцу в итоге (не без помощи наставлений отца-тренера Абдулманапа Нурмагомедова) удалось пройти это психологическое испытание и стать впоследствии чемпионом UFC!