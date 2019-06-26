Иногда они возвращаются. Али, Емельяненко и другие камбэки великих бойцов

Коллаж © LIFE. Фото © AP Photo / John Locher, Gregory Payan

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Ровно сорок лет назад — 26 июня 1979 года — величайший боксёр в истории Мухаммед Али объявил о своём уходе из спорта. Оставить профессиональный бокс Али попытался после очень важной победы над Леоном Спинксом, позволившей ему в третий раз завоевать титул чемпиона мира. Но уход на пенсию оказался для Мухаммеда недолгим. 2 октября 1980 года гений бокса вернулся в ринг и провёл ещё два поединка, но обе встречи для Али сложились провально — автор бессмертного афоризма "Порхай как бабочка, жаль как пчела" дважды проиграл. Лайф предлагает вспомнить ещё пять случаев в истории ударных единоборств, когда бойцы объявляли о своём уходе, но всё же неизменно впоследствии возвращались…

Фёдор Емельяненко

<p>Фото © AP Photo / Gregory Payan</p>

21 июня 2012 года живая легенда смешанных единоборств из Старого Оскола Фёдор Емельяненко после мгновенной победы над ветераном ММА из Бразилии Педру Риззу объявил о своём уходе из спорта. Случилось это на глазах у президента России Владимира Путина и под возглас ринг-анонсера: "Фёдор, не уходи. Фёдор, не уходи". Но Последний император был непоколебим:

— Я принял окончательное решение. Это был мой последний бой. Я ухожу из спорта ради своей семьи, ради детей. С этого момента хочу больше времени уделять своим дочкам. На всё воля Божья. Я принял решение, но неизвестно, как Господь Бог распорядится дальнейшей судьбой, — сказал Фёдор.

Действительно, пути Господни неисповедимы — и спустя три с половиной года Фёдор вернулся…

Тайсон Фьюри

<p>Фото © AP Photo / John Locher</p>

Непобеждённый британский боксёр из Манчестера по прозвищу Цыганский король объявил о своём уходе из профессионального спорта 3 октября 2016 года. Доводы Фьюри были более чем убедительны:

— Бокс — это самое печальное из того, в чём я когда-либо участвовал, просто куча г…а. Я величайший, и я завершил карьеру, так что [ругательство] счастливо, — заявил Фьюри.

Но, спустя… 2 часа 56 минут Тайсон передумал.

— Ха-ха-ха, думали, вы так легко избавитесь от Цыганского короля! Я тут надолго. Величайший просто показал вам, что такое СМИ. Ай-ай-ай, — глумился боксёр.

Фьюри официально ушёл из спорта менее чем на три часа, но за это время все ведущие мировые СМИ стали сожалеть о его "отставке", а болельщики вступать в дискуссии о "следе ирландца в истории бокса". Впрочем, изменчивое поведение импозантного боксёра можно было легко объяснить кокаином, которым в тот период "баловался" чемпион мира…

Флойд Мейвезер

<p>Фото © AP Photo / Koji Sasahara</p>

Ещё одна звезда профессионального бокса, чемпион мира в четырёх весовых категориях Флойд Мейвезер также делал заявление об уходе из спорта, но спустя время фанаты спорта могли его вновь лицезреть на ринге. Впервые о своей отставке боец по прозвищам Красавчик и Деньги объявил 7 июня 2008 года, обратившись к болельщикам со словами:

— С тяжёлым сердцем вынужден сообщить, что принял решение уйти из бокса. Решение это далось очень нелегко, потому что бокс стал для меня всем ещё с детства. Но в последние несколько лет мне всё труднее становилось находить желание и получать радость от выступления, — сказал Флойд.

Но спустя год Флойд благополучно вернулся, продолжив штамповать победы одну за другой, превращаясь параллельно в самого высокооплачиваемого спортсмена в истории бокса. 12 сентября 2015 года Мейвезер провёл свой прощальный поединок, доведя рекорд до 49-0. Но и эта попытка уйти на пенсию оказалась недолгой. 26 августа 2017 года Красавчик вышел на один из самых неоднозначных поединков против экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора — человека, никогда ранее не боксировавшего по правилам бокса. Стоит признать, что ирландец смотрелся в бою довольно неплохо, продержавшись до десятого раунда.

Конор Макгрегор

<p>Фото © AP Photo / Isaac Brekken</p>

Впервые ирландский Ноториус объявил об уходе из профессионального спорта в марте 2016 года, аккурат после поражения Нейту Диасу, оставив в своём твиттере пост со словами: "Хочу уйти молодым". Отставка Конора продлилась несколько месяцев, пока он наконец не согласился провести с Диасом реванш. В 2019 году Макгрегор вновь подумал о пенсии, отправив болельщикам следующее послание:

— Я решил завершить карьеру. Я желаю всем моим бывшим коллегам успехов и присоединяюсь к тем, кто уже рискнул завязать. "Пина колада" за мой счёт, друзья, — написал Конор.

Но спустя несколько недель позиция ирландца вновь изменилась. Несмотря на то, что он ещё официально не вернулся в клетку, Конор перебирает соперников, с которыми ему было бы интересно провести поединок. Естественно, в этом списке значится и его обидчик Хабиб Нурмагомедов.

Хабиб Нурмагомедов

<p>Фото © AP Photo / Frank Franklin II</p>

Чемпион UFC в лёгком весе никогда открыто не заявлял, что вешает "перчатки на гвоздь", но был близок к завершению карьеры после победы над Конором Макгрегором осенью прошлого года. Как мы помним, сразу же после начала разбирательств о массовой потасовке между командами Орла и Ноториуса президент UFC Дана Уайт объявил о том, что все те бойцы, которые участвовали в массовых беспорядках на глазах у всего мира, будут пожизненно отстранены от выступлений в "восьмиугольнике". Ответ Хабиба не заставил себя ждать. Нурмагомедов выдвинул ультиматум, согласно которому в случае ухода членов его команды из UFC он и сам покинет организацию. Нетрудно догадаться, что ультиматум подействовал на босса промоушена: Орёл 7 сентября выступит в главном бою UFC 242 в Абу-Даби, где компанию ему составят Зубайра Тухугов и Ислам Махачев.

Также следует отметить, что мысли покинуть спорт стали посещать Хабиба ещё в 2015 году — после череды травм и сорванных больших поединков. Но бойцу в итоге (не без помощи наставлений отца-тренера Абдулманапа Нурмагомедова) удалось пройти это психологическое испытание и стать впоследствии чемпионом UFC!

Автор:
Темирлан Темукаев
ТТ
Темирлан Темукаев
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