РФС признал Артёма Дзюбу лучшим футболистом года

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Фото © Instagram/artem.dzyuba

Награду "Лучший тренер года" выиграл ещё один представитель "Зенита" Сергей Семак.

Исполком РФС, помимо решения об изменении лимита на легионеров, утвердил лауреатов национальной премии. Главные награды достались представителям "Зенита", однако без призов не остался и "Краснодар". Отметили даже главного тренера сборной России.

Лауреаты национальной премии РФС:

  • Лучший футболист года — Артём Дзюба ("Зенит")
  • "Надежда" (юноши до 21 года) — Матвей Сафонов ("Краснодар")
  • Лучший тренер года — Сергей Семак ("Зенит")
  • Лучшая команда года — "Зенит"
  • За вклад в развитие футбола — Станислав Черчесов (национальная сборная России)

Кроме того, РФС опубликовал традиционную сборную сезона, в состав которой вошло 33 лучших футболиста прошедшего чемпионата страны.

Список 33 лучших игроков чемпионата России:

  • Вратарь: 1. Игорь Акинфеев (ЦСКА). 2. Маринато Гильерме ("Локомотив"). 3. Андрей Лунёв ("Зенит").
  • Правый защитник: 1. Марио Фернандес (ЦСКА). 2. Владислав Игнатьев ("Локомотив"). 3. Сергей Петров ("Краснодар").
  • Правый центральный защитник: 1. Бранислав Иванович ("Зенит"). 2. Андрей Семёнов ("Ахмат"). 3. Максим Беляев ("Арсенал").
  • Левый центральный защитник: 1. Георгий Джикия ("Спартак"). 2. Ярослав Ракицкий ("Зенит"). 3. Урош Спаич ("Краснодар").
  • Левый защитник: 1. Юрий Жирков ("Зенит"). 2. Фёдор Кудряшов ("Рубин"/"Истанбул"). 3. Кристиан Рамирес ("Краснодар").
  • Опорный полузащитник: 1. Юрий Газинский ("Краснодар"). 2. Никола Влашич (ЦСКА). 3. Магомед Оздоев ("Зенит").
  • Правый полузащитник: 1. Масиэл Вандерсон ("Краснодар"). 2. Алексей Миранчук ("Локомотив"). 3. Алексей Ионов ("Ростов").
  • Центральный полузащитник: 1. Гжегож Крыховяк ("Локомотив"). 2. Роман Зобнин ("Спартак"). 3. Вилмар Барриос ("Зенит").
  • Левый полузащитник: 1. Виктор Классон ("Краснодар"). 2. Антон Миранчук ("Локомотив"). 3. Резиуан Мирзов ("Арсенал").
  • Правый нападающий: 1. Фёдор Чалов (ЦСКА). 2. Сердар Азмун ("Рубин"/"Зенит"). 3. Лука Джорджевич ("Арсенал").
  • Левый нападающий: 1. Артём Дзюба ("Зенит"). 2. Джефферсон Фарфан ("Локомотив"). 3. Зе Луиш ("Спартак").

"Зенит" по итогам сезона 2018/19 стал чемпионом страны, лучшим бомбардиром чемпионата стал Фёдор Чалов из ЦСКА, а лучшим ассистентом — Артём Дзюба из "Зенита".

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