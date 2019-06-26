РФС признал Артёма Дзюбу лучшим футболистом года

Исполком РФС, помимо решения об изменении лимита на легионеров, утвердил лауреатов национальной премии. Главные награды достались представителям "Зенита", однако без призов не остался и "Краснодар". Отметили даже главного тренера сборной России.
Лауреаты национальной премии РФС:
- Лучший футболист года — Артём Дзюба ("Зенит")
- "Надежда" (юноши до 21 года) — Матвей Сафонов ("Краснодар")
- Лучший тренер года — Сергей Семак ("Зенит")
- Лучшая команда года — "Зенит"
- За вклад в развитие футбола — Станислав Черчесов (национальная сборная России)
Кроме того, РФС опубликовал традиционную сборную сезона, в состав которой вошло 33 лучших футболиста прошедшего чемпионата страны.
Список 33 лучших игроков чемпионата России:
- Вратарь: 1. Игорь Акинфеев (ЦСКА). 2. Маринато Гильерме ("Локомотив"). 3. Андрей Лунёв ("Зенит").
- Правый защитник: 1. Марио Фернандес (ЦСКА). 2. Владислав Игнатьев ("Локомотив"). 3. Сергей Петров ("Краснодар").
- Правый центральный защитник: 1. Бранислав Иванович ("Зенит"). 2. Андрей Семёнов ("Ахмат"). 3. Максим Беляев ("Арсенал").
- Левый центральный защитник: 1. Георгий Джикия ("Спартак"). 2. Ярослав Ракицкий ("Зенит"). 3. Урош Спаич ("Краснодар").
- Левый защитник: 1. Юрий Жирков ("Зенит"). 2. Фёдор Кудряшов ("Рубин"/"Истанбул"). 3. Кристиан Рамирес ("Краснодар").
- Опорный полузащитник: 1. Юрий Газинский ("Краснодар"). 2. Никола Влашич (ЦСКА). 3. Магомед Оздоев ("Зенит").
- Правый полузащитник: 1. Масиэл Вандерсон ("Краснодар"). 2. Алексей Миранчук ("Локомотив"). 3. Алексей Ионов ("Ростов").
- Центральный полузащитник: 1. Гжегож Крыховяк ("Локомотив"). 2. Роман Зобнин ("Спартак"). 3. Вилмар Барриос ("Зенит").
- Левый полузащитник: 1. Виктор Классон ("Краснодар"). 2. Антон Миранчук ("Локомотив"). 3. Резиуан Мирзов ("Арсенал").
- Правый нападающий: 1. Фёдор Чалов (ЦСКА). 2. Сердар Азмун ("Рубин"/"Зенит"). 3. Лука Джорджевич ("Арсенал").
- Левый нападающий: 1. Артём Дзюба ("Зенит"). 2. Джефферсон Фарфан ("Локомотив"). 3. Зе Луиш ("Спартак").
"Зенит" по итогам сезона 2018/19 стал чемпионом страны, лучшим бомбардиром чемпионата стал Фёдор Чалов из ЦСКА, а лучшим ассистентом — Артём Дзюба из "Зенита".