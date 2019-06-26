Дюков: Грузинские футболисты поступили бездумно и безответственно

В Российском футбольном союзе отметили, что расценивают действия грузинской стороны как провокацию.

На заседании исполкома РФС обсудили антироссийскую акцию, которая прошла на чемпионате Грузии по футболу. О ней резко высказался президент организации Александр Дюков. По его словам, это неприемлемый случай вмешательства политики в профессиональный спорт.

— У нас есть все основания считать, что грузинская федерация нарушила принципы политической нейтральности и нормы этического кодекса. Федерация футбола Грузии нарушает устав Международной федерации футбола (ФИФА), заявляя, что Россия оккупировала территорию. Мы оцениваем действия грузинских футболистов как провокацию, у всех есть своя позиция по внешнеполитическим вопросам, но так мы превратим футбол в большое политическое ток-шоу. То, что было сделано, на мой взгляд, это бездумно и безответственно, — цитирует Дюкова ТАСС.

Ранее спортсмены грузинских клубов "Торпедо" (Кутаиси), "Локомотив" (Тбилиси) и "Рустави" (Рустави) решили выразить своё отношение к политике Москвы с помощью лозунгов об оккупации Грузии Россией.

В частности, футболисты кутаисского "Торпедо" вышли на поле в городе Цхалтубо в чёрных майках, надписи на которых гласили, что Россия якобы оккупировала часть Грузии. Остальные два клуба играли в белых футболках с антироссийскими лозунгами на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси.

Затем грузинских игроков поддержали украинские коллеги.

В УЕФА отметили, что не будут применять никаких санкций к спортсменам, так как не обладают нужными полномочиями.