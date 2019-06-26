Евгений Гинер: Марио Фернандес не продаётся

По словам президента футбольного клуба ЦСКА, вокруг такого игрока и должны ходить разные слухи.

Защитник ЦСКА Марио Фернандес — один из самых "желанных" игроков чемпионата России. В конце сезона появлялась информация о том, что им всерьёз интересуется "Зенит", позднее глаз на игрока положил ряд европейских клубов, в том числе мадридский "Атлетико". Однако в стане армейцев заявили, что болельщикам не о чем беспокоиться.

— Марио Фернандес никуда не уходит, не продаётся, он остаётся в ЦСКА. Разговоры должны быть всегда. Каждый год говорят, что у Гинера кончились деньги в левом или правом кармане и клуб развалился, — цитирует президента ЦСКА Евгения Гинера РИА "Новости".

Сегодня Фернандес присоединился к ЦСКА на сборе в Австрии. Уже завтра он может помочь команде в игре против "Краснодара" на Кубке "Матч Премьер".

Старт перед стартом. Топ-клубы разыграют новый кубок в Австрии

Защитник присоединился к ЦСКА в 2012 году. В настоящее время на его счету уже больше 200 игр за эту команду. Кроме того, Фернандес в 2016 году получил российское гражданство и к настоящему моменту провёл 18 встреч за сборную России.