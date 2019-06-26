"Спартак" начал Кубок "Париматч Премьер" с поражения от "Ростова"

Действующий обладатель Кубка "Матч Премьер" начал новый турнир с поражения. "Спартак" пропустил первый гол от "Ростова" уже на третьей минуте игры. Отличился экс-игрок сборной России по футболу Дмитрий Полоз.
⚽ Дмитрий Полоз забивает первый гол на Кубке Париматч Премьер.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 26 июня 2019 г.
📺 #РостовСпартак на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/agcs9OhIRO pic.twitter.com/JzrIyXAElF
Через полчаса ростовчане увеличили своё преимущество вдвое. На этот раз свою фамилию на табло зажёг новичок команды Александр Саплинов.
⚽ Дебютный мяч Александра Саплинова за «Ростов» и второй гол на Кубке Париматч Премьер.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 26 июня 2019 г.
📺 #РостовСпартак на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/agcs9OhIRO pic.twitter.com/HLym3FMsXP
Подопечным Олега Кононова не удалось отыграть у футболистов Валерия Карпина ни одного мяча.
"Спартак" начинает защиту титула с поражения, а "Ростов" делает всё, чтобы на этот раз занять место выше четвёртого.
Кубок "Париматч Премьер".
"Ростов" — "Спартак" — 2:0.
Голы: Полоз 3' (1:0), Саплинов 32' (2:0).
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