"Спартак" начал Кубок "Париматч Премьер" с поражения от "Ростова"

Москвичи пропустили первый мяч в новом сезоне уже на третьей минуте встречи предсезонного турнира.

Действующий обладатель Кубка "Матч Премьер" начал новый турнир с поражения. "Спартак" пропустил первый гол от "Ростова" уже на третьей минуте игры. Отличился экс-игрок сборной России по футболу Дмитрий Полоз.

Через полчаса ростовчане увеличили своё преимущество вдвое. На этот раз свою фамилию на табло зажёг новичок команды Александр Саплинов.

Подопечным Олега Кононова не удалось отыграть у футболистов Валерия Карпина ни одного мяча.

"Спартак" начинает защиту титула с поражения, а "Ростов" делает всё, чтобы на этот раз занять место выше четвёртого.

Кубок "Париматч Премьер".

"Ростов" — "Спартак" — 2:0.

Голы: Полоз 3' (1:0), Саплинов 32' (2:0).

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