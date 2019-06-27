Супергол Руни с центра поля принёс победу его команде в матче MLS

Английский футболист является лучшим бомбардиром и капитаном команды "Ди Си Юнайтед".

Англичанин Уэйн Руни, уехавший доигрывать в Америку, снова напомнил о себе всему миру. Нападающий забил сумасшедший гол с центра поля, принеся победу своей команде. Руни воспользовался тем, что вратарь соперников вышел слишком далеко из ворот, и закинул ему мяч "за шиворот" шикарным ударом со своей половины поля.

WAYNE ROONEY FROM PAST MIDFIELD!!!! pic.twitter.com/dJ5BriAOx3 — Major League Soccer (@MLS) 27 июня 2019 г.

Чудо-гол состоялся на десятой минуте, но так и остался победным в матче. Ближе к концу матча футболисты "Ди Си Юнайтед" забили второй мяч в ворота "Орландо Сити", но его отменили из-за офсайда.

"Ди Си Юнайтед" идёт на третьем месте в таблице Восточной конференции. Руни является лучшим бомбардиром команды, на его счету девять забитых голов.