"Атлетико" предложило 126 миллионов евро за 19-летнего футболиста

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Фото © Twitter / Goal‏

Жуан Феликс из португальской "Бенфики" провёл всего один сезон на взрослом уровне.

19-летний нападающий "Бенфики", которого уже успели окрестить "новым Криштиану Роналду", близок к переходу в "Атлетико". Мадридский клуб предложил за трансфер Жуана Феликса 126 миллионов евро. Официальный запрос о переходе игрока обнародовала сама "Бенфика".

Эта сумма включает сумму отступных (120 миллионов евро) и расходы на выплату денег в рассрочку (6 миллионов евро).

Прошедший сезон стал для португальского тинейджера первым на взрослом уровне. Феликс за 43 матча в составе "Бенфики" забил 20 голов и сделал 11 результативных передач. При этом его клуб выиграл чемпионат Португалии, а в Лиге Европы остановился на стадии четвертьфинала.

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