"Атлетико" предложило 126 миллионов евро за 19-летнего футболиста

Жуан Феликс из португальской "Бенфики" провёл всего один сезон на взрослом уровне.

19-летний нападающий "Бенфики", которого уже успели окрестить "новым Криштиану Роналду", близок к переходу в "Атлетико". Мадридский клуб предложил за трансфер Жуана Феликса 126 миллионов евро. Официальный запрос о переходе игрока обнародовала сама "Бенфика".

💥¡OJO! Este es el DOCUMENTO que ACREDITA que el ATLETI ha presentado una PROPUESTA de 126M€ por la ADQUISICIÓN de los DERECHOS DEPORTIVOS de JOAO FÉLIX. ¡A las 0:01h @elchiringuitotv! pic.twitter.com/NxGyoe5i9n — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 26 июня 2019 г.

Эта сумма включает сумму отступных (120 миллионов евро) и расходы на выплату денег в рассрочку (6 миллионов евро).

Прошедший сезон стал для португальского тинейджера первым на взрослом уровне. Феликс за 43 матча в составе "Бенфики" забил 20 голов и сделал 11 результативных передач. При этом его клуб выиграл чемпионат Португалии, а в Лиге Европы остановился на стадии четвертьфинала.