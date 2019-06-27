Заболотный может воссоединиться с однофамильцем в "Сочи"

По информации СМИ, петербургский "Зенит" больше не заинтересован в услугах нападающего.

Нападающий "Зенита" Антон Заболотный может перейти в "Сочи". Об этом сообщает sport24.ru. По данным издания, этот трансфер является одним из вариантов продолжения карьеры футболиста.

При этом в составе "Сочи" уже есть игрок с такой фамилией — вратарь Николай Заболотный. Однако он не приходится родственником Антону, они являются однофамильцами.

В прошедшем сезоне нападающий Антон Заболотный провёл за "Зенит" 16 матчей в РПЛ, не забил ни одного мяча и сделал одну голевую передачу, которая стала "золотой" — именно после неё был забит мяч, который фактически сделал петербургский клуб чемпионом страны.