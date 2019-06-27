Цыган против Хищника. Чего ждать от супербоя гигантов UFC в Миннесоте?

В ночь с субботы на воскресенье, 30 июня, в Миннеаполисе (США) состоится турнир UFC on ESPN 3, где фанатам смешанных единоборств будет предложен в качестве мейн-ивента супербой в тяжёлом весе между экс-чемпионом организации Жуниором дус Сантусом и экс-претендентом Франсисом Нганну.

Этот поединок фанаты ММА ждут с особым интересом. Оба бойца представляют ударный стиль и в своих выступлениях всегда нацелены на нокаут. К примеру, Жуниор дус Сантус (21-5-0) и вовсе является обладателем рекорда UFC по количеству побед нокаутом в тяжёлом весе: их в его активе 10! Немногим отстаёт от бразильца Франсис Нганну (13-3-0), семь раз "тушивший свет" своим соперникам в "восьмиугольнике". Цыган и Хищник являются обладателями самых тяжёлых ударов в дивизионе, но при этом удар у француза с африканскими корнями считается тяжелее. Красноречиво об этом свидетельствует сумасшедший по силе апперкот в бою с Алистаром Оверимом и две последние, молниеносно быстрые победы над Кёртисом Блейдсом (45 секунд) и Кейном Веласкесом (25 секунд).

После победного марша из шести поединков Нганну в январе 2018 года получил право подраться за титул чемпиона организации против Стипе Миочича. Но тот поединок откровенно разочаровал фанатов Хищника, предвкушавших очередную эффектную победу темнокожего бойца. Миочич смог полностью деклассировать опасного нокаутера, вскрыв недостатки Франсиса в выносливости и познаниях партера. Следующее выступление француза разочаровало ещё больше: Нганну попросту ничего не делал на протяжении всех трёх раундов в поединке с Дерриком Льюисом, став на пару с Чёрным Зверем автором самого скучного боя в истории UFC. К счастью для любителей нокаутов в ММА падение Франсиса по карьерной лестнице оказалось недолгим — и, как было отмечено выше, он смог прийти в себя и одержать две подряд очень важные и быстрые победы нокаутом, забравшись на вторую строчку рейтинга лучших тяжеловесов промоушена.

Обидчиком 35-летнего Цыгана также является Стипе Миочич. Случилось это в мае 2017 года, но после фиаско в бою с Пожарником Джуниор смог вернуться и одержать три подряд победы над Благоем Ивановым, Таем Туйвасом и Дерриком Льюисом. И следует отметить, что такого винстрика у бразильца не было с 2012 года.

Дус Сантус гораздо опытнее своего соперника, обладает более разнообразной техникой смешанных единоборств, вынослив, но… Одно точное попадание Нганну способно изменить всё. Вопрос: позволит ли Цыган по себе попасть?