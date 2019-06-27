Российская певица на 48 часов окажется в роли профессионального футболиста знаменитого клуба.

Российская певица Ольга Бузова станет игроком "Барселоны". Возможность почувствовать себя в роли футболиста каталонского клуба ей предложила компания Beko, которая является спонсором команды.

— Мы восхищаемся, что вы, лидер мнения почти для 16 миллионов людей, делаете социальные проекты! Beko приглашает вас пожить 48 часов жизнью игроков легендарного футбольного клуба "Барселона", — написано в инстаграме компании.

Певица тут же приняла приглашение, ответив на него в комментариях.

— Спасибо за поддержку! Я согласна с вами и готова стать примером для своих людей! Поэтому я принимаю ваше приглашение. Пишите подробности в личку, — написала Бузова.

Интересно, что ранее певица фотографировалась в форме мадридского "Реала" — главного соперника "Барселоны".

В роли игрока "Барселоны" Бузова окажется 29 июня. Сейчас каталонцы готовятся к новому сезону. В прошедшем чемпионате Испании они заняли первое место, кубок страны сине-гранатовые проиграли в финале, из Лиги чемпионов выбыли на стадии полуфинала.

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