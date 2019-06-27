Российская певица Ольга Бузова станет игроком "Барселоны". Возможность почувствовать себя в роли футболиста каталонского клуба ей предложила компания Beko, которая является спонсором команды.
— Мы восхищаемся, что вы, лидер мнения почти для 16 миллионов людей, делаете социальные проекты! Beko приглашает вас пожить 48 часов жизнью игроков легендарного футбольного клуба "Барселона", — написано в инстаграме компании.
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🔹Мы рады, что бренд Beko смотрит в одну сторону с лидерами мнений: @buzova86 тоже считает, что на пути к цели не место отговоркам!💪🏼#СтирайОтговорки . Ольга, Beko поддерживает Вашу инициативу! ⚡️Как производитель бытовой техники, мы знаем, как часто бытовые дела и рутина становятся отговорками для оправдания своей лени на пути к целям… ☝🏼Но в современном мире есть бытовая техника, которая прекрасно справляется с подобными задачами и освобождает ваше время для достижения самых смелых результатов! Идеальный пример💡 - стиральная машина Beko с технологией Steam Cure (@SteamCure ) 💨 которая легко удаляет пятна и обеспечивает более легкую глажку одежды . Мы восхищаемся, что Вы, лидер мнения почти для 16 млн людей🌟, делаете социальные проекты! Beko приглашает Вас пожить 48 часов жизнью игроков легендарного футбольного клуба «Барселона»🇪🇸⚽️ @fcbarcelona @3gerardpique @leomessi @luissuarez9 @5sergiobu @mterstegen1 , чтобы на своем примере продемонстрировать выносливость, упорство и целеустремленность, которые необходимы профессиональным спортсменам, чтобы быть лучшими! 🏆Чтобы стирать все отговорки на пути к своей цели!
Певица тут же приняла приглашение, ответив на него в комментариях.
— Спасибо за поддержку! Я согласна с вами и готова стать примером для своих людей! Поэтому я принимаю ваше приглашение. Пишите подробности в личку, — написала Бузова.
Интересно, что ранее певица фотографировалась в форме мадридского "Реала" — главного соперника "Барселоны".
В роли игрока "Барселоны" Бузова окажется 29 июня. Сейчас каталонцы готовятся к новому сезону. В прошедшем чемпионате Испании они заняли первое место, кубок страны сине-гранатовые проиграли в финале, из Лиги чемпионов выбыли на стадии полуфинала.