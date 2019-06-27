"Уральский Халк" расторг контракт с UFC из-за допинга

Иван Штырков не стал дожидаться решения комиссии, покинув самый популярный промоушен без единого боя.

Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков покинул UFC, так и не проведя под эгидой организации ни единого боя. "Уральский Халк" принял решение уйти из промоушена, поскольку его подозревают в употреблении допинга. Он подписал контракт с UFC в марте, сразу же сдав тесты, которые вызвали вопросы у комиссии. В пробе Штыркова нашли остатки запрещённых веществ для набора массы.

— По правилам организации, спортсмен получает наказание за все препараты, которые боец принимал в течение года до подписания контракта в UFC. Так что Иван не стал ждать решения дисциплинарной комиссии и попросил освободить его от контракта, чтобы искать варианты для продолжения карьеры в других организациях, — сообщает пресс-служба клуба "Архангел Михаил".

Штыркову сейчас 30 лет, в ММА он провёл 16 боёв, 15 из которых выиграл, ещё один поединок завершился вничью. В UFC "уральский Халк" должен был дебютировать на турнире в Санкт-Петербурге 20 апреля, однако накануне боя угодил в больницу.