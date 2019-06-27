Кокорин — болельщикам: Каждый может ошибиться, но главное — сделать выводы

Осуждённый футболист написал письмо болельщикам, в котором поблагодарил их за поддержку.

Футболист "Зенита" Александр Кокорин, которого осудили по делу о драках в Москве, обратился к своим фанатам. Он выразил им благодарность за поддержку в сложной ситуации.

— Спасибо вам большое за понимание, поддержку, сопереживание, за многочисленные письма. За то, что не бросили и не отказались от меня и моих друзей, — цитирует обращение Кокорина РИА "Новости".

Кроме того, футболист заявил, что продолжает тренироваться, несмотря на повреждение колена.

— В жизни бывает всё. Каждый может ошибиться, но главное — это сделать правильные выводы и не сдаваться. Я продолжаю тренировки, несмотря на заболевание. Спасибо клубу "Зенит" за врачей и отношение ко мне. До скорой встречи, ваш Александр, — говорится в письме футболиста.

Ранее Лайф сообщал, что в конце июня — начале июля Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы в колонию поездом.

Напомним, футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин были задержаны по обвинению в побоях и хулиганстве после того, как устроили сразу две драки. 8 мая спортсменам вынесли приговор: они получили 18 и 17 месяцев колонии общего режима соответственно. Вскоре Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда Москвы и назначил новый, в котором была изменена информация в части квалификации действий фигурантов громкого дела.