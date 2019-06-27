"Краснодар" обыграл ЦСКА на Кубке "Париматч Премьер" благодаря ошибке Акинфеева

"Краснодар" с победы стартовал на дебютном для себя Кубке "Париматч Премьер". "Быки" одержали минимальную победу над ЦСКА. Единственный мяч во встрече забил защитник Александр Мартынович. Он точно пробил головой после подачи углового, а Игорь Акинфеев неверно оценил ситуацию и не спас ворота, хотя имел для этого все шансы.
Александр Мартынович открывает счёт голам «Краснодара» на Кубке Париматч Премьер.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 27 июня 2019 г.
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Поединок закончился со счётом 1:0. Накануне "Спартак" уступил "Ростову" со счётом 0:2. Теперь "Краснодар" и "Ростов" имеют по три очка в своём активе, ЦСКА и "Спартак" — по нулю.
Кубок "Париматч Премьер".
"Краснодар" — ЦСКА — 1:0.
Гол: Мартынович 46' (1:0).
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