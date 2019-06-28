Адвокат Кокорина: У него обнаружили жидкость в коленном суставе

По словам защитника футболиста, у него болит прооперированная нога, но он пытается тренироваться.

Адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова рассказала о состоянии своего подзащитного. По её словам, у спортсмена болит нога, но он пытается её тренировать, насколько позволяет оборудование в СИЗО.

— Каждый день Александра возят по разным медицинским учреждениям. На сегодняшний день обнаружена жидкость в коленном суставе. В последнее время ему давали возможность тренироваться в изоляторе. По несколько часов ребята проводили в спортзале. Врачи считают, что, если бы такой возможности не было, всё было бы гораздо хуже, — цитирует Стукалову РИА "Новости".

Кокорин — болельщикам: Каждый может ошибиться, но главное — сделать выводы

Напомним, футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин были задержаны по обвинению в побоях и хулиганстве после того, как устроили сразу две драки. 8 мая спортсменам вынесли приговор: они получили 18 и 17 месяцев колонии общего режима соответственно. Вскоре Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда Москвы и назначил новый, в котором была изменена информация в части квалификации действий фигурантов громкого дела.

Ранее Лайф сообщал, что в конце июня — начале июля Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы в колонию поездом.