Кокорин и Мамаев будут отбывать срок вместе

Известных футболистов, а также их сообщников отправят в одну колонию, где им предстоит отбывать наказание за драки.

Совсем скоро футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву предстоит покинуть СИЗО. Они будут этапированы в колонию для отбывания наказания. Как выяснилось, игроки будут делать это в одном месте.

— Директором службы принято решение направить всех четверых осуждённых в одну колонию, если они сами не будут возражать, — цитирует "Интерфакс" заместителя директора ФСИН Валерия Максименко.

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Ранее Лайф сообщал, что в конце июня — начале июля Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы в колонию поездом.

Напомним, футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин были задержаны по обвинению в побоях и хулиганстве после того, как устроили сразу две драки. 8 мая спортсменам вынесли приговор: они получили 18 и 17 месяцев колонии общего режима соответственно. Вскоре Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда Москвы и назначил новый, в котором была изменена информация в части квалификации действий фигурантов громкого дела.