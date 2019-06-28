Наш аргентинец. Как Алехандро Домингес влюбил в себя российских фанатов

Знаменитый аргентинский футболист Алехандро Домингес в 38 лет объявил о завершении карьеры игрока. Самый яркий период он провёл в России, поиграв за "Рубин" и "Зенит". Победа над "Барселоной", два золота чемпионата, Кубок и Суперкубок УЕФА, красивые голы и легендарный золотой вынос — Лайф о том, почему в России до сих пор помнят и любят Домингеса.

¡Se retiró el Chori! A los 38 años y tras su último paso por el Rayo Vallecano, Alejandro Domínguez anunció que colgará los botines. ¡Se despide un campeón y emblema de River que fue a Núñez a poner la cara cuando más lo necesitaban! pic.twitter.com/EOJJnwEr4s — SportsCenter (@SC_ESPN) 27 июня 2019 г.

Сегодня я вышел на пенсию, потому что должен посвятить больше времени семье. Я много думал об этом. В том году в "Райо Вальекано" мне обещали, что продлят контракт, если клуб останется в Ла Лиге, но этого не случилось. Поэтому я решил, что уже пора Алехандро Домингес Фото © Imago/TASS

Вот так буднично и как-то даже несправедливо тоскливо объявил о завершении карьеры один из лучших легионеров в истории российского футбола. Последним клубом Алехандро Домингеса был испанский "Райо", но сезон 2018/2019 нападающий провёл без футбола и теперь решил, что всё. Однако 38-летнему аргентинцу явно есть что вспомнить. На закате карьеры в Греции он выиграл четыре чемпионства подряд с "Олимпиакосом", но в пиковый период карьеры Домингес играл в России за "Рубин" и "Зенит".

Птенец Бердыева

Домингес был не первым аргентинцем в чемпионате России, но точно самым ярким и значимым. А рассмотрел его талант главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев в далёком 2004 году. Именно он настоял на приобретении никому не известного паренька из "Ривер Плейт" и лично отвечал за его адаптацию.

Первые два сезона Домингеса в России выдались непростыми, а вот в третьем он зажёг по полной: стал третьим бомбардиром чемпионата и оформил два хет-трика в сезоне — больше всех. Алехандро признали лучшим легионером чемпионата России, и "Зенит" не смог устоять, заплатив за аргентинца семь миллионов евро — рекордную на тот момент сумму для внутреннего перехода.

Первое чемпионство с "Зенитом"

В "Зените" Домингес стал бледной тенью самого себя, забив за два года меньше голов, чем за последний сезон в "Рубине". Однако эти два сезона в Питере оказались очень продуктивными для аргентинца с точки зрения трофеев: он выиграл с клубом Кубок и Суперкубок УЕФА, а также чемпионат России и Суперкубок страны.

Домингес периодически забивал ударами через себя, обводил по несколько соперников за раз и дирижировал игрой, но болельщики "Зенита" больше всего ему благодарны вот за этот момент.

Последняя минута последнего матча чемпионата России 2007 года. "Зенит" ведёт со счётом 1:0 и готовится завоевать первое в истории золото. Но атакует "Сатурн", который играет на своём поле. Каряка подаёт на Гьяна, тот бьёт головой, и мяч оказывается уже за спиной Малафеева. "Перекладина!" — воскликнул комментатор. Но на самом деле мяч с линии ворот вынес появившийся из ниоткуда Домингес.

Я обернулся и увидел, что мяч летит в сетку. Признаюсь, сердце ёкнуло. Каким образом Домингес вытащил из девятки, уму непостижимо Вячеслав Малафеев Фото © Википедия

Важность этого невероятного сейва сложно переоценить — если бы "Сатурн" тогда забил, "Зенит" бы не выиграл этот матч, уступил чемпионский титул "Спартаку" и, возможно, не было бы всей этой славной истории с еврокубками. Именно поэтому в Питере Домингеса стали буквально обожествлять. И это нисколько не преувеличение: появился даже специальный мерч "Вознесение Святого Домингеса", где был запечатлён тот самый золотой прыжок Алехандро.

Домингес одним движением, совсем не свойственным для нападающего, положил начало новой великой эре "Зенита". Застав славные победы, но так и не став по-настоящему важной частью команды, Домингес вернулся в "Рубин", где окончательно превратился в легенду.

Лучший сезон в карьере

Сказать, что в "Рубине", который только что впервые в истории выиграл чемпионат России (без Домингеса!), были рады возвращению аргентинца, не сказать ничего. С одной стороны, он покинул "родной" (по крайней мере, в России) клуб, ушёл за большими деньгами в "Зенит", а казанцы и без него сотворили историю. Но история Домингеса в "Рубине" — это история настоящей любви. Ему там прощали всё.

— Когда Чори вернулся из "Зенита", он шёл на базу напряжённый, думал, как он второй раз в эту реку войдёт. Когда охранники, работники поля, другие сотрудники базы узнали, что идёт Домингес, все бросили дела и побежали в холл. Когда он зашёл, начали его обнимать: "Чори приехал!" Чуть позже вышел наш повар, посмотрел на него и сказал: "Чори, как ты похудел". Обнял — и быстро в столовую. И Чори понял: он попал домой, — рассказывал о возвращении Домингеса в "Рубин" Курбан Бердыев.

Неудивительно, что при такой любви фанатов и самого клуба у Домингеса в 2009 году выросли крылья. Аргентинец выдал абсолютно лучший сезон в карьере — настолько мощно Алехандро больше никогда не играл.

Алехандро Домингес в сезоне 2008/2009 16 голов

7 голевых передач

Золото РФПЛ

Второе место в гонке бомбардиров

Звание лучшего футболиста России по четырём версиям Фото © ТАСС / Роман Кручинин

Кроме того, Алехандро стал одним из творцов легендарной победы "Рубина" над пиковой "Барселоной" Хосепа Гвардиолы на переполненном "Камп Ноу". Именно Домингес выдал победную голевую передачу на Карадениза, которая принесла победу "Рубину" — 2:1. Месси, Иньеста, Хави, Ибрагимович и другие звёзды каталонского клуба после этого просто не смогли прийти в себя.

Закат Чори

После этого чумового сезона Домингес, которого называют Чори, уехал в "Валенсию", но не смог там стать тем, кем был в России. Алехандро возвращался в "Ривер Плейт", побеждал с "Олимпиакосом" и играл за "Райо Вальекано". Но в России Домингес остаётся легендой "Рубина", спасителем "Зенита" и победителем "Барселоны". Спасибо за всё, Чори!