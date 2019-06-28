Футбольные бомжи. Кокорин и другие известные игроки без клубов

Адриан Рабьо
- 24 года
- Полузащитник
- ПСЖ (Франция)
- Стоимость — 35 млн евро
Рабьо поссорился с ПСЖ и ждёт истечения срока контракта. "Ювентус" наготове
Фото © Instagram / adrienrabiot_25
Андер Эррера
- 29 лет
- Полузащитник
- МЮ (Англия)
- Стоимость — 25 млн евро
Испанец оказался не нужен "Манчестер Юнайтед", а вот ПСЖ планирует как раз заменить им Рабьо
Фото © Instagram/anderherrera
Ясин Брахими
- 29 лет
- Полузащитник
- "Порту" (Португалия)
- Стоимость — 21 млн евро
А вот с будущим Брахими всё действительно туманно. После пяти лет в "Порту" он оказался никому не нужен. Пока
Фото © Instagram/brahimiofficiel
Диего Годин
- 33 года
- Защитник
- "Атлетико" (Испания)
- Стоимость — 20 млн евро
После девяти славных сезонов в "Атлетико" футболисту понадобился новый вызов. Его уже ждут в "Интере"
Фото © Instagram/diegogodin
Марио Балотелли
- 28 лет
- Нападающий
- "Марсель" (Франция)
- Стоимость — 20 млн евро
Итальянец ярко начинал в "Марселе", но к концу сезона сильно сдал. На него претендуют "Парма", "Фиорентина" и "Брешиа"
Фото © Instagram/mb459
Дэниел Старридж
- 29 лет
- Нападающий
- "Ливерпуль" (Англия)
- Стоимость — 15 млн евро
В "Ливерпуле" уже попрощались с новоиспечённым триумфатором Лиги чемпионов. Кому предстоит поприветствовать англичанина — вопрос
Фото © Instagram/danielsturridge
Александр Кокорин
- 28 лет
- Нападающий
- "Зенит" (Россия)
- Стоимость — 8,5 млн евро
История Кокорина на слуху: повеселился с Павлом Мамаевым, а теперь с ним же отправится в колонию. Контракт с "Зенитом" истекает
Фото © Instagra/kokorin9
Маурисио Перейра
- 29 лет
- Полузащитник
- "Краснодар" (Россия)
- Стоимость — 7 млн евро
После шести лет в "Краснодаре" уругваец решил сменить обстановку. Сам он хочет поиграть в Испании, но ждут ли его в Ла Лиге?
Фото © fckrasnodar.ru
Арьен Роббен
- 35 лет
- Полузащитник
- "Бавария" (Германия)
- Стоимость — 4 млн евро
Голландец 10 лет побеждал с "Баварией". Где теперь будет феерить его волшебная левая?
Фото © Instagram/arjenrobben
Франк Рибери
- 36 лет
- Полузащитник
- "Бавария" (Германия)
- Стоимость — 4 млн евро
Француз — почти брат-близнец Роббена. Только играл в "Баварии" на пару лет дольше, сам на год старше, и волшебная у него — правая
Фото © Instagram/franckribery7