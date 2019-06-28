Футбольные бомжи. Кокорин и другие известные игроки без клубов

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Фото © ТАСС / Васильев Евгений

30 июня — официальная дата завершения сезона 2018/2019. Именно до этого дня рассчитаны контракты у многих футболистов. Кто-то 1 июля подпишет новое соглашение, кто-то перейдёт в другую команду, а кто-то временно станет безработным. Лайф — о футболистах, которые рискуют остаться без клуба.

Адриан Рабьо

  • 24 года
  • Полузащитник
  • ПСЖ (Франция)
  • Стоимость — 35 млн евро

Рабьо поссорился с ПСЖ и ждёт истечения срока контракта. "Ювентус" наготове

Фото © Instagram / adrienrabiot_25

Андер Эррера

  • 29 лет
  • Полузащитник
  • МЮ (Англия)
  • Стоимость — 25 млн евро

Испанец оказался не нужен "Манчестер Юнайтед", а вот ПСЖ планирует как раз заменить им Рабьо

Фото © Instagram/anderherrera

Ясин Брахими

  • 29 лет
  • Полузащитник
  • "Порту" (Португалия)
  • Стоимость — 21 млн евро

А вот с будущим Брахими всё действительно туманно. После пяти лет в "Порту" он оказался никому не нужен. Пока

Фото © Instagram/brahimiofficiel

Диего Годин

  • 33 года
  • Защитник
  • "Атлетико" (Испания)
  • Стоимость — 20 млн евро

После девяти славных сезонов в "Атлетико" футболисту понадобился новый вызов. Его уже ждут в "Интере"

Фото © Instagram/diegogodin

Марио Балотелли

  • 28 лет
  • Нападающий
  • "Марсель" (Франция)
  • Стоимость — 20 млн евро

Итальянец ярко начинал в "Марселе", но к концу сезона сильно сдал. На него претендуют "Парма", "Фиорентина" и "Брешиа"

Фото © Instagram/mb459

Дэниел Старридж

  • 29 лет
  • Нападающий
  • "Ливерпуль" (Англия)
  • Стоимость — 15 млн евро

В "Ливерпуле" уже попрощались с новоиспечённым триумфатором Лиги чемпионов. Кому предстоит поприветствовать англичанина — вопрос

Фото © Instagram/danielsturridge

Александр Кокорин

  • 28 лет
  • Нападающий
  • "Зенит" (Россия)
  • Стоимость — 8,5 млн евро

История Кокорина на слуху: повеселился с Павлом Мамаевым, а теперь с ним же отправится в колонию. Контракт с "Зенитом" истекает

Фото © Instagra/kokorin9

Маурисио Перейра

  • 29 лет
  • Полузащитник
  • "Краснодар" (Россия)
  • Стоимость — 7 млн евро

После шести лет в "Краснодаре" уругваец решил сменить обстановку. Сам он хочет поиграть в Испании, но ждут ли его в Ла Лиге?

Фото © fckrasnodar.ru

Арьен Роббен

  • 35 лет
  • Полузащитник
  • "Бавария" (Германия)
  • Стоимость — 4 млн евро

Голландец 10 лет побеждал с "Баварией". Где теперь будет феерить его волшебная левая?

Фото © Instagram/arjenrobben

Франк Рибери

  • 36 лет
  • Полузащитник
  • "Бавария" (Германия)
  • Стоимость — 4 млн евро

Француз — почти брат-близнец Роббена. Только играл в "Баварии" на пару лет дольше, сам на год старше, и волшебная у него — правая

Фото © Instagram/franckribery7

Автор:
Дмитрий Садылко
ДС
Дмитрий Садылко
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