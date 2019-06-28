"Милан" исключили из Лиги Европы

Итальянский клуб нарушил правила финансовой фейр-плей, из-за чего проведёт год без еврокубков.

"Милан" до последнего тура драматично сражался за место в еврокубках на следующий сезон, однако в итоге не сыграет ни в одном из них. Клуб завоевал путёвку в Лигу Европы, но спортивный арбитражный суд отстранил миланцев от участия в турнире.

Всему виной — нарушения правил финансовой фейр-плей, то есть клуб жил не по средствам. Эта ситуация возникла ещё год назад, но тогда руководство клуба сумело договориться с судом. Сейчас же "Милан" сознательно пошёл на сделку: год без еврокубков в обмен на дополнительное время, чтобы привести денежные дела в порядок.

Место "Милана" в групповом этапе ЛЕ займёт "Рома". В квалификационном раунде турнира сыграет "Торино".