Комбаров перешёл в "Крылья Советов"

32-летний защитник уже присоединился к самарскому клубу и начал подготовку к сезону.

Защитник Дмитрий Комбаров, одновременно с Денисом Глушаковым покинувший "Спартак", нашёл себе новую команду. 32-летний футболист перешёл в самарские "Крылья Советов".

— Моя новая команда — "Крылья Советов". Рад приступить к работе в ней! Приложу все усилия для достижения максимального результата! — написал Комбаров в "Инстаграме".

Ранее Комбаров выступал за московские "Динамо" и "Спартак". С красно-белыми он стал чемпионом России в сезоне 2016/2017.

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