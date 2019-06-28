Шарапова показала свой роскошный особняк на берегу океана

В доме теннисной звезды много картин в стиле абстракционизма и есть дорожки для боулинга.

32-летняя теннисистка Мария Шарапова специально для журнала Architectural Digest показала, как она живёт. Особняк звезды находится на побережье Тихого океана в Лос-Анджелесе, его строительство по авторскому проекту заняло около трёх лет.

В саду располагаются японская сосна и фонтан.

В фойе — французский стул 1960-х годов и японская дверь, ставшая столешницей.

В гостиной — два больших дивана и два винтажных кресла. Это одна из любимых комнат пятикратной победительницы турниров Большого шлема. На веранде стоит длинный деревянный стол, где Шарапова любит устраивать барбекю.

Прямо возле кухни — бассейн.

Ещё одно украшение дома Шараповой — люстра от британского художника и дизайнера Гарета Девональда Смита.

Так выглядит рабочее пространство Шараповой. Кабинетом она эту комнату не называет.

Кухня плавно переходит в гостиную, чтобы можно было комфортно общаться с друзьями.

А это — ванная комната. Японский стиль никуда не делся.

Изюминка дома — две дорожки для боулинга в подвале.

— Я всё время говорила архитекторам и дизайнерам, что хочу, чтобы это был лучший дом, который они когда-либо делали. Я пыталась вывести их на пик возможностей, потому что верю в них и хочу, чтобы они сияли. Я путешествовала по всему миру и наслаждалась множеством невероятных мест. Но мой дом самый лучший. Думаю, так и должно быть, — заключила Шарапова.

Прогуляться по дому Шараповой вместе с самой теннисисткой можно с помощью видеоэкскурсии.

2 июля Шарапова начнёт свой путь на знаменитом Уимблдонском турнире. Россиянка в 1/64 финала встретится с Полин Парментье из Франции.