Шавкат Рахмонов теперь боец UFC?

28 июня в Нур-Султане состоялся турнир по смешанным единоборствам М-1 Challenge 102, в рамках которого зрителям было предложено сразу два поединка за титулы чемпионов организации с участием хозяев клетки — бойцов из Казахстана.

В поединке за вакантный титул чемпиона М-1 Challenge в наилегчайшей весовой категории (61,2 кг) сошлись представляющий Казахстан Сергей Морозов и представитель авторской школы Александра Шлеменко "Шторм" Александр Осетров.

Оба соперника подошли к этому сражению, имея в активе прекрасные победные серии и по праву завоевав статусы претендентов.

Со второй попытки в бою за титул удача всё же улыбнулась Морозову, сумевшему в четвёртом раунде "дожать" доселе непобеждённого Осетрова и выиграть техническим нокаутом.

В главном событии вечера многообещающий проспект полусредней весовой категории Шавкат Рахмонов подтвердил свой высокий статус, отстояв титул чемпиона организации. Соперником казахстанского бойца стал претендент из Бразилии Тьяго Варежао Ласерда, который, несмотря на большой опыт в смешанных единоборствах, выходил на этот поединок в образе "выживателя".

"Дожить" хотя бы до второго раунда у южноамериканца не получилось — Шавкат попросту смял с пути своего визави, нанося град ударов как в стойке, так и в партере. В итоге за 14 секунд до окончания стартового раунда рефери остановил одностороннее избиение.

Примечательно, что для Рахмонова дополнительной мотивацией был тот факт, что в случае победы свой следующий поединок он должен провести уже в рамках сильнейшей на планете организации — UFC.

Удастся ли и там чемпиону М-1 продолжить свой победный марш, надеемся узнать совсем скоро.

М-1 Challenge 102, 28 июня, Нур-Султан (Казахстан). Технические результаты

Основной кард

Бой за звание чемпиона M-1 Challenge в полусреднем весе (до 77,1 кг):

Шавкат Рахмонов (Казахстан) победил Тьяго Варежао Ласерду (Бразилия) техническим нокаутом. Раунд 1, 4:50.

Бой за звание чемпиона M-1 Challenge в легчайшем весе (до 61,3 кг):

Сергей Морозов (Казахстан) победил Александра Осетрова (команда "Новый поток", школа "Шторм" и клуб "Боец") техническим нокаутом. Раунд 4, 1:40.

Бой за звание чемпиона M-1 Challenge в полулёгком весе:

До 65,8 кг: Нэйт Ландвер (США) победил Виктора Колесника (клуб "Кузня") единогласным решением.

До 70,3 кг: Раул Тутараули (Грузия) победил Рубенилтона Перейру (Бразилия) нокаутом. Раунд 1, 1:37.

До 93 кг: Дмитрий Микуца (Украина) победил Роберта Лау (Германия) единогласным решением судей.

До 77,1 кг: Сергей Романов (клуб "Сечь PRO") победил Марсио Кабрала (Бразилия) удушающим приёмом. Раунд 1, 4:38.