"Краснодар" разгромил "Ростов" на Кубке Париматч Премьер

Теперь у команды Мурада Мусаева две победы в двух матчах и отличные шансы на завоевание трофея.

"Краснодар" выиграл свой второй матч на Кубке Париматч Премьер. На этот раз подопечные Мурада Мусаева не оставили шансов "Ростову" Валерия Карпина.

Дебютный гол в матче забил русский бразилец Ари, реализовав первый на турнире пенальти.

Второй мяч в игре после розыгрыша стандарта забил Даниил Уткин. Это случилось уже во втором тайме.

Под занавес встречи счёт стал уже разгромным. Третий гол на счету молодого нападающего Рустама Халназарова.

3:0 — "Краснодар" одерживает вторую победу на Кубке Париматч Премьер. Шансов на предсезонный трофей у "быков" всё больше.

В 19:00 силами будут мериться "Спартак" и ЦСКА.

Кубок Париматч Премьер.

"Краснодар" — "Ростов" — 3:0.

Голы: Ари 38' (1:0, пен.), Уткин 61' (2:0), Халназаров 84' (3:0).