"Краснодар" разгромил "Ростов" на Кубке Париматч Премьер

"Краснодар" выиграл свой второй матч на Кубке Париматч Премьер. На этот раз подопечные Мурада Мусаева не оставили шансов "Ростову" Валерия Карпина.
Дебютный гол в матче забил русский бразилец Ари, реализовав первый на турнире пенальти.
⚽ Ари реализует первый пенальти на Кубке Париматч Премьер.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 30 июня 2019 г.
📺 #КраснодарРостов на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/agcs9OhIRO pic.twitter.com/rDHEIeXMdE
Второй мяч в игре после розыгрыша стандарта забил Даниил Уткин. Это случилось уже во втором тайме.
⚽️ Даниил Уткин удваивает счёт после розыгрыша стандартного положения.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 30 июня 2019 г.
📺 Смотрите игру #КраснодарРостов прямо сейчас на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/agcs9OhIRO pic.twitter.com/G6fBDQtwvh
Под занавес встречи счёт стал уже разгромным. Третий гол на счету молодого нападающего Рустама Халназарова.
Рустам Халназаров открыл счёт своим голам за главную команду «Краснодара».#МАТЧПРЕМЬЕР #КраснодарРостов pic.twitter.com/QpCfOjZFpl— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 30 июня 2019 г.
3:0 — "Краснодар" одерживает вторую победу на Кубке Париматч Премьер. Шансов на предсезонный трофей у "быков" всё больше.
В 19:00 силами будут мериться "Спартак" и ЦСКА.
Кубок Париматч Премьер.
"Краснодар" — "Ростов" — 3:0.
Голы: Ари 38' (1:0, пен.), Уткин 61' (2:0), Халназаров 84' (3:0).