Юные пилоты Red Bull и Ferrari рекордно омолодили "Формулу-1"

Гран-при Австрии "Формулы-1" подарило поклонникам автоспорта множество интриг и интересных сюжетов. Во-первых, на этой трассе не доминировали пилоты команды Mercedes, что для этого сезона нонсенс, ведь они неизменно побеждали в каждой гонке.
Во-вторых, в квалификации сформировался самый молодой первый ряд стартового поля: Шарлю Леклеру из Ferrari, который занял первое место, и Максу Ферстаппену из Red Bull, который стал вторым, по 21 году.
Уже в гонке события начали развиваться стремительнейшим образом. Прямо на старте одну за одной позиции стал терять Ферстаппен, откатившийся в итоге со второго места на седьмое.
It was an incredible end - but a terrible start to Max Verstappen's race in Austria— Formula 1 (@F1) 30 июня 2019 г.
Here's where he lost 7 places off the grid:#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/gcpizha7OD
Однако голландец всю оставшуюся часть дистанции посвятил грандиозному прорыву и к предпоследнему кругу подобрался к Шарлю Леклеру, лидировавшему от самого старта.
Набравший сумасшедший темп пилот Red Bull в итоге опередил гонщика Ferrari, буквально выдавив того с трассы.
LAP 69/71— Formula 1 (@F1) 30 июня 2019 г.
He does it now, Leclerc running wide#AustrianGP 🇦🇹#F1 pic.twitter.com/xxjvESsxr0
Таким образом, именно Макс Ферстаппен одержал свою шестую победу в карьере и вторую подряд на австрийской трассе. Кроме того, пилот Red Bull прервал гегемонию команды Mercedes, которая пока никому не давала победить в этом сезоне. Его ровесник Леклер, который долго и уверенно шёл к своей первой победе, в итоге остался вторым.
Ферстаппен и Леклер сформировали самую молодую пару пилотов, приходивших к финишу первым и вторым, за всю историю "Формулы-1".
Verstappen crosses the line -— Formula 1 (@F1) 30 июня 2019 г.
F1's youngest ever top-two finishers took it to the last lap #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/wPRECyzYvm
Третьим клетчатый флаг увидел пилот Mercedes Валттери Боттас. Средний возраст пилотов, занявших первые три места в гонке, составил всего 24 года и 156 дней.
Два чемпиона мира, Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон, финишировали четвёртым и пятым соответственно. Даниил Квят занял 17-е место, уступив в том числе напарнику по Toro Rosso Алексу Албону.
🏁 CLASSIFICATION - AUSTRIAN GRAND PRIX 🏁— Formula 1 (@F1) 30 июня 2019 г.
Verstappen takes Honda's first win since 2006 - although stewards are looking at his lap 69 pass for the lead #AustrianGP 🇦🇹#F1 pic.twitter.com/1EdjnShnB6
Зачёт пилотов после Гран-при Австрии:
- Льюис Хэмилтон — 197 очков
- Валттери Боттас — 166
- Макс Ферстаппен — 126
- Себастьян Феттель — 123
- Шарль Леклер — 105
- Пьер Гасли — 43
- Карлос Сайнс — 30
- Ландо Норрис — 22
- Кими Райкконен — 21
- Даниэль Риккардо — 16
- Нико Хюлькенберг — 16
- Кевин Магнуссен — 14
- Серхио Перес — 13
- Даниил Квят — 10
- Алекс Албон — 7
- Ланс Стролл — 8
- Ромен Грожан — 2
- Антонио Джовинацци — 1
- Джордж Расселл — 0
- Роберт Кубица — 0
Следующая гонка в расписании "Формулы-1" — Гран-при Великобритании. Она пройдёт на автодроме "Сильверстоун" 14 июля.