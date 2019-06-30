"Спартак" растерзал ЦСКА в жарком московском дерби

Красно-белые забили четыре гола в матче, правда, не все в ворота своих соперников.

На Кубке Париматч Премьер, который в эти дни проходит в Австрии, состоялась самая ожидаемая игра — московское дерби между "Спартаком" и ЦСКА. Матч получился по-настоящему жарким, и не только из-за палящего австрийского солнца: интересных событий в игре было хоть отбавляй.

Спартаковцам удалось быстро открыть счёт: Зелимхан Бакаев на седьмой минуте ловко воспользовался ошибкой рухнувшего на газон Хёрдура Магнуссона.

Через 20 минут ответил ЦСКА. Яка Бийол сильно прострелил в чужую штрафную, и мяч рикошетом от ноги Александра Ломовицкого закатился в ворота "Спартака" — 1:1.

На исходе первого тайма свою команду в меньшинстве оставил игрок ЦСКА Кирилл Набабкин, заработав красную карточку. Это предопределило ход встречи, потому что во второй половине игры забивал только "Спартак". Причём подопечным Олега Кононова удалось отличиться дважды с разницей всего в несколько десятков секунд.

Сначала Илья Гапонов красивым ударом отправил мяч в девятку ворот соперника.

Затем Софьян Ханни поставил точку в матче — 3:1.

3:1 — "Спартак" одерживает первую победу в турнире, а ЦСКА проигрывает второй матч подряд и лишает себя шансов на трофей.

Кубок Париматч Премьер.

"Спартак" — ЦСКА — 3:1.

Голы: Бакаев 7' (1:0), Ломовицкий, 27' (1:1, автогол), Гапонов 59' (2:1), Ханни 60' (3:1).

Таблица: