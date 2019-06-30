"Спартак" растерзал ЦСКА в жарком московском дерби

На Кубке Париматч Премьер, который в эти дни проходит в Австрии, состоялась самая ожидаемая игра — московское дерби между "Спартаком" и ЦСКА. Матч получился по-настоящему жарким, и не только из-за палящего австрийского солнца: интересных событий в игре было хоть отбавляй.
Спартаковцам удалось быстро открыть счёт: Зелимхан Бакаев на седьмой минуте ловко воспользовался ошибкой рухнувшего на газон Хёрдура Магнуссона.
⚡ Зелимхан Бакаев воспользовался ошибкой обороны армейцев и открыл счёт.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 30 июня 2019 г.
📺 Смотрите игру #СпартакЦСКА прямо сейчас на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/agcs9OhIRO pic.twitter.com/lmJg8XUlZs
Через 20 минут ответил ЦСКА. Яка Бийол сильно прострелил в чужую штрафную, и мяч рикошетом от ноги Александра Ломовицкого закатился в ворота "Спартака" — 1:1.
🔥 Мяч после серии рикошетов оказался в воротах «Спартака».— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 30 июня 2019 г.
Счёт снова равный!
📺 Смотрите игру #СпартакЦСКА прямо сейчас на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/agcs9OhIRO pic.twitter.com/5WdRiXpinA
На исходе первого тайма свою команду в меньшинстве оставил игрок ЦСКА Кирилл Набабкин, заработав красную карточку. Это предопределило ход встречи, потому что во второй половине игры забивал только "Спартак". Причём подопечным Олега Кононова удалось отличиться дважды с разницей всего в несколько десятков секунд.
Сначала Илья Гапонов красивым ударом отправил мяч в девятку ворот соперника.
🔥 Илья Гапонов снова выводит «Спартак» вперёд.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 30 июня 2019 г.
📺 Смотрите игру #СпартакЦСКА прямо сейчас на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/agcs9OhIRO pic.twitter.com/GYAcm23QeB
Затем Софьян Ханни поставил точку в матче — 3:1.
🔥 Илья Гапонов снова выводит «Спартак» вперёд.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 30 июня 2019 г.
📺 Смотрите игру #СпартакЦСКА прямо сейчас на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/agcs9OhIRO pic.twitter.com/GYAcm23QeB
3:1 — "Спартак" одерживает первую победу в турнире, а ЦСКА проигрывает второй матч подряд и лишает себя шансов на трофей.
Кубок Париматч Премьер.
"Спартак" — ЦСКА — 3:1.
Голы: Бакаев 7' (1:0), Ломовицкий, 27' (1:1, автогол), Гапонов 59' (2:1), Ханни 60' (3:1).
Таблица:
- "Краснодар" — 6 очков
- "Ростов" — 3 очка
- "Спартак" — 3 очка
- ЦСКА — 0 очков