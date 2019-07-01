"Коламбус" предложил Панарину контракт на $96 млн

Если форвард примет предложение "мундиров", то его годовой оклад составит 12 миллионов долларов.

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" предложил российскому нападающему Артемию Панарину восьмилетний контракт на 96 миллионов долларов, сообщает The Athletic.

Так, по новому предложению "мундиров", которые всеми силами стараются сохранить своего лучшего форварда, годовая зарплата хоккеиста составит 12,5 миллиона долларов.

Панарин отыграл в "Коламбусе" два сезона, а 1 июля стал неограниченно свободным агентом. Интерес к игроку проявляют сразу несколько клубов НХЛ. Форвард уже провёл встречи с представителями "Флориды Пантерз" и "Нью-Йорк Рейнджерс". На очереди переговоры с "Айлендерс" и "Чикаго".

В минувшем сезоне Артемий принял участие в 79 играх регулярного чемпионата. В них нападающий забросил 28 шайб и 59 раз ассистировал своим партнёрам. В 10 матчах плей-офф Панарин набрал 11 (5+6) баллов за результативность.