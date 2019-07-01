Главная интрига хоккейного межсезонья: Где будет играть Панарин?

На российского форварда претендует сразу несколько команд НХЛ, готовых раскошелиться на немаленькую сумму. Но что выберет сам игрок?

Хоккейную историю жизни Артемия Панарина можно ставить в пример мальчишкам, начинающим делать свои первые (или не первые) шаги в хоккее. Никому не известный тогда ещё парнишка из деревни Коркино, которого воспитывали дедушка с бабушкой, смог осуществить свою мечту и стать знаменитым хоккеистом. Сейчас, чтобы заполучить его в свои ряды, несколько клубов НХЛ выстроились в очередь и предлагают игроку многомиллионные контракты.

Два года в "Чикаго"

Артемий Панарин начал свою заокеанскую карьеру в "Чикаго Блэкхокс", куда нападающий в 2015 году перебрался из СКА. Хлебушек, как прозвали Панарина в Америке, моментально освоился в команде, набрав в первом своём сезоне 77 (30+47) очков. Во втором сезоне за "ястребов" Артемий также выглядел впечатляюще, сыграв в 82 матчах и записав на свой личный счёт 74 балла.

Обмен в "Коламбус"

В "Чикаго" Панарин был счастлив. Это было видно и по самому Артемию, и по его игре, и по интервью, в которых форвард не раз говорил, что в Чикаго его всё устраивает. Болельщики быстро полюбили Панарина, да и у руководства клуба не могло быть претензий по игре к российскому нападающему. Но по окончании сезона как гром среди ясного неба болельщиков "Чикаго" ошарашила новость, что Панарина обменивают в "Коламбус" на американца Брэндона Саада. В какой-то степени это стало ударом для Артемия и полной неожиданностью. Ничего не предвещало для хоккеиста такого поворота событий. В своих интервью Панарин держался молодцом, хотя наверняка у него на душе скребли кошки. Артемий явно не планировал покидать "Чикаго", имея добротную статистику и показывая отличный хоккей. Решение руководства "Чикаго" обменять свою молодую звезду выглядело по меньшей мере очень странным.

В "Коламбусе" Панарин сразу же стал лидером команды. За два сезона, проведённых в составе "мундиров", Артемий набрал 169 очков. Во многом благодаря его игре в минувшем плей-офф "Коламбус" в первом раунде Кубка Стэнли в четырёх матчах переиграл одного из главных претендентов на трофей — "Тампу".

Почему Артемий хочет уйти из "Коламбуса"?

Причин несколько. Во-первых, деньги. Панарин хочет длинный контракт с хорошим жалованьем. И, как мы сегодня узнали, "Коламбус" сделал такое предложение — 96 миллионов долларов, мягко говоря, солидная сумма. Во-вторых, место жительства. Как известно, Артемию не очень комфортно жить в Коламбусе. Форвард хочет перебраться в большой мегаполис вроде Нью-Йорка или же поселиться там, где тепло, например во Флориде.

На этом, кстати, настаивает его невеста — Алиса Знарок. Ну и, в-третьих, возможность выиграть Кубок Стэнли. Вряд ли с "Коламбусом" Панарин в ближайшее время сможет рассчитывать на победу. Да, команда добротная, считаться с ней нужно. Но такой игрой "Коламбус" во многом обязан двум российским хоккеистам — вратарю Сергею Бобровскому и форварду Артемию Панарину. И оба они хотят уйти.

Где окажется Панарин?

Точно не в "Коламбусе". По крайней мере, так было до тех пор, пока "мундиры" не сделали суперпредложение россиянину — восьмилетний контракт на сумму 96 миллионов долларов. Но Панарин не будет торопиться с принятием решения. Точно известно, что россиянин уже встречался с представителями "Флориды" и "Нью-Йорк Рейнджерс", но на этом список потенциальных работодателей для Артемия не заканчивается. Не исключён вариант возвращения форварда в "Чикаго". Плюс "Айлендерс" проявляет интерес к нападающему. "Островитяне" сегодня предложили Панарину контракт на 7 лет c зарплатой 11−12 млн долларов в год. Так что вариантов у Хлебушка хоть отбавляй.

Эта история ещё далека от своего завершения. Сезон в НХЛ стартует только через три месяца, 2 октября, так что у Артемия есть достаточно времени всё взвесить и принять правильное решение.