Бывшему на зависть. Что Бузова делала в "Барселоне"?

Пока футболист Дмитрий Тарасов драматично прощался с "Локомотивом", его бывшая жена Ольга Бузова активно позировала в футболке "Барселоны". Чем именно занималась в Каталонии певица и ведущая — в материале Лайфа.

Ещё несколько лет назад Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов были самой яркой парой российского футбола. Однако сейчас их пути разошлись. И кто бы мог подумать, что настолько! Пока Тарасов эмоционально уходил из "Локомотива" в никуда...

Тара! Ты спасал в самые сложные моменты. Ты всегда был надёжен, уверен и непобедим. Ты никогда не уступал и не сдавался, даже если приходилось доигрывать с травмой. А твоё отмечание чемпионства с флагом Москвы незабываемо!

🤟🏻 Спасибо за всё, Дима! Будем скучать! pic.twitter.com/GBKRsaUqTe — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 30 июня 2019 г.

... Его бывшая супруга щеголяла в форме одного из самых титулованных клубов мира!

Как это вообще стало реальностью? Всё придумала турецкая компания Beko, которая является спонсором "Барселоны". Причём далеко не основным — её логотип размещается на тренировочных футболках спереди и сзади, а вот на основной форме занимает скромное место на рукавах. В 2018 году Beko и "Барселона" заключили трёхлетний контракт на сумму 57 миллионов евро.

— Приглашаем пожить 48 часов жизнью игроков легендарного футбольного клуба "Барселона", — именно так звучало официальное предложение Бузовой.

Ольга, особо не задумываясь, его приняла, но никто не мог подумать, что идея так быстро станет реальностью: Бузова уже в эти выходные действительно прилетела в "Барселону" и оказалась на легендарном стадионе "Камп Ноу".

Певица и ведущая мечтала сыграть вместе с Месси и Пике, но у них сейчас другие дела. Лео, например, сражается за Кубок Америки вместе со сборной Аргентины, а Жерар проводит время со своей женой Шакирой. Но для Бузовой "Барса" подготовила другой сюрприз: её на "Камп Ноу" встречал легендарный защитник клуба Жулиано Беллетти — победитель Лиги чемпионов — 2006 и чемпион мира по футболу 2002 года.

Бразилец сначала презентовал Бузову в качестве игрока "Барселоны", а затем провёл с ней полноценную тренировку, обучив певицу парочке футбольных финтов.

— Понимаете, меня учит играть в футбол Жулиано Беллетти! На "Камп Ноу"! Это что-то невероятное, — восторгалась Бузова.

Переняв мастерство у именитого футболиста, Бузова, немного отдышавшись, приняла участие в полноценном матче, который был специально организован для звезды.

2004 год — значимый и для Бузовой, и для Беллетти. Жулиано тогда как раз пришёл в "Барселону", а Ольга — в "Дом-2". И вот спустя 15 лет они вместе танцуют под "Мало половин".

В 2006 году Беллетти забил победный гол в финале Лиги чемпионов, принеся "Барселоне" первую с 1992 года победу в самом престижном клубном футбольном турнире.

А в 2019-м он на чистом русском повторяет припев песни Ольги Бузовой. Кто бы мог подумать?

И даже выкладывает фото с Ольгой в своём инстаграме.

— Я сегодня играла в футбол на стадионе "Камп Ноу". Смотрю на фото, пишу это после матча и сама не верю, что это была я. Эмоции зашкаливают, атмосфера стадиона просто нереальная. Верьте в себя, верьте в свои силы и стирайте отговорки. Я с вами! Я вас всех люблю. У тебя есть весь мир, а миру нужен чемпион, — подвела итог своей стажировки Ольга Бузова.

Все приключения Бузовой в "Барселоне" — в этом видео.