Девушка-боец UFC из Грузии: Моя мотивация не зависит от Хабиба

7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби боец из Грузии Лиана Джоджуа дебютирует в сильнейшем мировом промоушене. За несколько месяцев до боя с канадской спортсменкой Сарой Морас Волчица в эксклюзивном интервью Лайфу рассказала о своих эмоциях и планах в UFC.

— Лиана, 7 сентября состоится твой дебют в UFC. После подписания контракта с организацией ты наверняка задумывалась о том, в какой стране может пройти твой первый бой. Хотелось ли тебе подраться, к примеру, в США?

— Да, изначально я думала, что бой пройдёт в Америке, но, после того как объявили турнир в Абу-Даби, мне захотелось на него попасть. Мой менеджер прекрасно сработал, подписав соглашение на бой именно на этом ивенте. Хотя планировали, что мой дебют состоится немного позже.

— К турниру UFC 242 будет приковано огромное внимание фанатов. Тот факт, что с тобой в одном ивенте будет проводить поединок Хабиб Нурмагомедов, дополнительно мотивирует?

— Да, конечно, я знаю, что к этому турниру будет приковано много внимания. Поэтому мы и захотели подраться именно на этом ивенте. Он будет таким... чисто кавказским... Половина бойцов будет из стран СНГ. Плюс там будет драться Хабиб, что делает этот турнир ещё более значимым и популярным. Конечно же, мне захотелось подраться на UFC 242. Мотивации у меня всегда хватает. Она не от Хабиба зависит, естественно. Но в целом благодаря ему этот турнир будет очень громким.

— Расскажи о своей сопернице. Несмотря на красноречивый рекорд 5-5 Сары Морас, она очень опытный боец. Какие её особенности ты бы могла выделить?

— Её можно назвать ветераном UFC, ведь она дерётся там ещё со времён зарождения женских поединков. Со времён, скажем так, Ронды Роузи. В UFC она провела половину всей своей карьеры. И проигрывала она только сильным соперницам, кстати, как и побеждала сильных. Я очень серьёзно отношусь к ней. И, несмотря на этот рекорд, она действительно очень сильный и опытный боец. Выделить могу её джиу-джитсу, очень хорошую борьбу. Она неудобно борется.

— Расскажи, каким ты видишь свой путь в UFC. Сколько побед тебе необходимо одержать, чтобы стать претенденткой на титул? Кого бы ты могла выделить в своём весе, с кем тебе интересно будет провести в будущем бои?

— Думаю, дело будет не только в количестве побед, но и в том, над кем они будут одержаны. Насколько они будут яркими, насколько я себя покажу. Это всё в целом будет влиять на титульную гонку. На данный момент я о ней совсем не думаю, сейчас мысли только о следующем бое. В целом я планирую спуститься в весовую категорию ниже.

— Устрашающей чемпионкой в весовой категории до 57 кг в UFC является Валентина Шевченко. Твоё мнение о ней? Сможет ли в будущем Лиана Джоджуа её остановить?

— Да, я считаю Валентину Шевченко самой сильной в этом весе, плюс она себя в весовой категории до 61,2 кг прекрасно показывала. Думаю, она ещё несколько лет будет доминирующим чемпионом и вряд ли её кто-то в ближайшие годы сможет сдвинуть. О поединке с ней я пока ещё не думаю, я даже не близка пока к её уровню... О поясе я пока тоже не думаю, всему своё время. Я только начинаю! Как говорится, поспешишь — народ рассмешишь.

— Твой прогноз на бои Нурмагомедов — Порье и Джоджуа — Морас?

— Считаю, что Хабиб выиграет этот бой, доминируя в борьбе. Выиграет благодаря своей сильной стороне. Не сомневаюсь в его победе. В этом весе он самый сильный боец, вряд ли кто-то Хабиба сможет остановить. А по поводу своего поединка думаю, что он будет очень красочный, яркий. Я верю в свою победу, в свои силы! Планирую преподнести пару сюрпризов. Будет интересно всем!