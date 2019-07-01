Защитник Зайцев продолжит карьеру в "Оттаве"

"Торонто Мейпл Лифс" обменял Никиту Зайцева в "Оттаву Сенаторз". Вместе с российским защитником в столицу Канады переберутся Коннор Браун и Майкл Каркон.

Экс-защитник "Торонто Мейпл Лифс" 27-летний Никита Зайцев продолжит карьеру в "Оттаве Сенаторз". Клубы произвели обмен игроками. Вместе с россиянином в Оттаву отправятся нападающие Коннор Браун и Майкл Каркон. В свою очередь "Торонто" пополнится защитниками Коди Сеси и Беном Харпуром. Также "кленовые" получат форварда Аарона Лачака и выбор в третьем раунде драфта-2020.

В "Торонто" Зайцев перешёл в 2016 году из ЦСКА. В прошедшем регулярном чемпионате защитник принял участие в 81 матче и отметился 14 (3+11) баллами за результативность. В семи матчах плей-офф Никита очков не набрал.