Киселевич возвращается из НХЛ в ЦСКА

Соглашение армейцев с бывшим игроком "Флориды" и "Виннипега" будет рассчитано до конца сезона 2021/22.

Хоккейный клуб ЦСКА достиг договорённости с защитником Богданом Киселевичем. Соглашение с 29-летним хоккеистом будет рассчитано до конца сезона 2021/22.

⚡️Официально⚡️



Богдан Киселевич возвращается в ЦСКА! 🔥🔥



Хоккейный клуб ЦСКА достиг договоренности с защитником Богданом Киселевичем. Соглашение с Богданом будет рассчитано до конца сезона 2021/22 pic.twitter.com/UCUV9kFtm6 — ХК ЦСКА Москва (@hccska) 1 июля 2019 г.

Стоит отметить, что на игрока обороны всерьёз претендовал омский "Авангард", предлагавший хоккеисту более выгодный контракт. Однако Богдан остановил свой выбор на клубе, в котором ему было комфортно до отъезда за океан.

Напомним, Киселевич уже выступал за армейцев с 2014 по 2018 год, проведя в составе красно-синих четыре полноценных сезона. Из ЦСКА защитник перебрался во "Флориду Пантерз", проведя за пантер в сезоне 2018/19 32 игры и набрав 8 (0+8) очков. После обмена игрока в "Виннипег" Киселевич ни разу не выходил на лёд в составе своей новой команды.