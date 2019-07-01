Экс-игрок НБА Карасёв перешёл из "Зенита" в "Химки"

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Фото © twitter / BC Khimki

Соглашение подмосковного клуба с 25-летним баскетболистом рассчитано на два года.

Масштабные трансферы начались не только в хоккее, но и в баскетболе. Лидер петербургского "Зенита" на протяжении последних трёх сезонов Сергей Карасёв покидает команду перед первой в её истории еврокампанией. Бывший игрок клубов НБА "Кливленд Кавальерс" и "Бруклин Нетс" переходит в "Химки". Контракт подписан на два сезона.

Теперь Карасёв будет играть в одной команде с другим топовым российским баскетболистом — Алексеем Шведом, который выступает за "Химки" с 2015 года.

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