Экс-игрок НБА Карасёв перешёл из "Зенита" в "Химки"

Соглашение подмосковного клуба с 25-летним баскетболистом рассчитано на два года.

Масштабные трансферы начались не только в хоккее, но и в баскетболе. Лидер петербургского "Зенита" на протяжении последних трёх сезонов Сергей Карасёв покидает команду перед первой в её истории еврокампанией. Бывший игрок клубов НБА "Кливленд Кавальерс" и "Бруклин Нетс" переходит в "Химки". Контракт подписан на два сезона.

⚡️ @SKgetbuckets с нами! Следующие два сезона Сергей проведет в «Химках» / Sergey Karasev is officially part of Khimki family! pic.twitter.com/8jBLQc6X3V — BC Khimki (@Khimkibasket) 1 июля 2019 г.

Теперь Карасёв будет играть в одной команде с другим топовым российским баскетболистом — Алексеем Шведом, который выступает за "Химки" с 2015 года.