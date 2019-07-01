Маркизио собирается покинуть "Зенит"

Как сообщают СМИ, итальянский полузащитник ведёт с петербургским клубом переговоры о расторжении контракта.

Итальянский полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио, скорее всего, покинет команду этим летом. Как сообщает издание Goal.com, 33-летний футболист ведёт с питерцами переговоры о досрочном расторжении контракта, который рассчитан до конца следующего сезона.

Маркизио перешёл в "Зенит" в сентябре 2018 года, причём клуб зарегистрировал его уже после закрытия трансферного окна в качестве исключения. В России итальянец практически не играл в футбол, большую часть времени посвящая восстановлению от полученных травм. В итоге он провёл в РПЛ всего 9 матчей, в которых забил 2 гола, но стал чемпионом страны.