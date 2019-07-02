Панарин перешёл в "Рейнджерс" и стал самым высокооплачиваемым россиянином в НХЛ

Свою подпись форвард поставил под семилетним контрактом и стал самым высокооплачиваемым российским хоккеистом за всю историю НХЛ .

Российский хоккеист Артемий Панарин заключил семилетнее соглашение с клубом НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс", сообщает пресс-служба команды. По информации Sportsnet, в ближайшие семь лет Хлебушек заработает 81,5 миллиона долларов. Годовая зарплата 27-летнего форварда составит 11,6 миллиона.

Таким образом, Панарин стал вторым игроком по уровню зарплаты в НХЛ и первым среди российских хоккеистов, когда-либо выступавших в лиге. На первом месте с окладом 12,5 миллиона разместился капитан "Эдмонтона" Коннор Макдэвид.

В минувшем сезоне в составе "Коламбуса" Артемий принял участие в 79 играх регулярного чемпионата. В них нападающий забросил 28 шайб и 59 раз ассистировал своим партнёрам. В десяти матчах плей-офф Панарин набрал 11 (5+6) баллов за результативность.