Сергей Бобровский стал вторым вратарём по уровню зарплаты в НХЛ

30-летний российский вратарь Сергей Бобровский подписал семилетнее соглашение с клубом НХЛ "Флоридой Пантерз", информирует официальный сайт команды. Во Флориде Боб будет зарабатывать 10 миллионов долларов в год, что делает его вторым среди самых высокооплачиваемых вратарей Национальной хоккейной лиги. Первое место с окладом в 10,5 миллиона удерживает голкипер "Монреаля" Кэри Прайс.
We’ve got our man!— Florida Panthers (@FlaPanthers) 1 июля 2019 г.
Welcome to the next era of #FlaPanthers goaltending.
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Бобровский защищал цвета "Коламбуса" с 2012 по 2019 год. В составе "мундиров" Сергей стал двукратным обладателем приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ "Везина Трофи".