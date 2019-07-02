Сергей Бобровский стал вторым вратарём по уровню зарплаты в НХЛ

Контракт с "Флоридой" голкипер подписал на семь лет, по которому будет получать 10 миллионов долларов в год.

30-летний российский вратарь Сергей Бобровский подписал семилетнее соглашение с клубом НХЛ "Флоридой Пантерз", информирует официальный сайт команды. Во Флориде Боб будет зарабатывать 10 миллионов долларов в год, что делает его вторым среди самых высокооплачиваемых вратарей Национальной хоккейной лиги. Первое место с окладом в 10,5 миллиона удерживает голкипер "Монреаля" Кэри Прайс.

Бобровский защищал цвета "Коламбуса" с 2012 по 2019 год. В составе "мундиров" Сергей стал двукратным обладателем приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ "Везина Трофи".