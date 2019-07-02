Вратарь Варламов перешёл из "Колорадо" в "Айлендерс"

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Согласно новому контракту, российский голкипер отыграет за "островитян" четыре сезона.

31-летний российский вратарь Семён Варламов продолжит свою карьеру в клубе НХЛ "Нью-Йорк Айлендерс". Контракт голкипера с клубом заключён на четыре года, информирует официальный сайт команды.

Варламов провёл восемь сезонов в составе "Колорадо Эвеланш". В минувшем регулярном чемпионате Семён поучаствовал в 49 матчах за "лавин", одержав 20 побед. До переезда в Колорадо Варламов три года выступал за "Вашингтон Кэпиталз".

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